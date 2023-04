7b75578919

Deportes ATP destaca el buen nivel de Cristian Garin en el circuito El sitio en español de la ATP resaltó el arrollador triunfo del chileno ante el boliviano Hugo Dellien en su debut en el torneo de Houston, donde el nacional llegó a 9 victorias y sólo una derrota. Diario UChile Miércoles 5 de abril 2023 10:12 hrs.

El ATP 250 de Houston le sienta bien a Cristian Garin (74° del mundo). Es que en el torneo de Texas el tenista chileno conquistó en 2019 el primer título de su carrera, el año pasado alcanzó semifinales y ahora tuvo un arrollador debut. El “Tanque” aplastó al boliviano Hugo Dellien (112°) por un categórico 6-3 y 6-0 y llegó a 9 victorias y tan sólo una derrota en el certamen, donde el jueves enfrentará en octavos al lucky loser belga Zizou Bergs (167°), quien ingresó como lucky loser (perdedor afortunado de la qualy) tras la baja del estadounidense Brandon Nakashima (44°). El contundente estreno del nacional no pasó desapercibido para la ATP, que en su sitio en español resaltó el triunfo en una nota titulada: “Garin sigue alimentando su inercia ganadora en Estados Unidos“. Luego añadió: “El viaje por Estados Unidos no para de ser fructífero para Cristian Garin. Luego de debutar en octavos de final en Indian Wells, así como en tercera ronda en Miami, y proviniendo de la fase previa en ambos torneos, el chileno ha sumado este martes un nuevo triunfo en un cuadro principal disputado en este país. Solo que en una superficie diferente”. “Apenas 63 minutos necesitó el actual No. 74 del Pepperstone ATP Ranking para vencer 6-3, 6-0 al boliviano Hugo Dellien en primera ronda del Fayez Sarofim & Co. U.S. Men’s Clay Court Championship, un torneo donde Garin ahora tiene récord de 9-1 gracias a su título en 2019 (el primero de su carrera en el ATP Tour) y gracias a ser semifinalista en 2022“, añadió. Además, agregó: “El diestro de 26 años ha avanzado esta vez en Houston gracias a un tenis con pocas fisuras. Ni siquiera enfrentó break points con su saque y quebró en cinco oportunidades a su rival, a quien nunca había enfrentado en torneos del ATP Tour. Ahora Garín tiene récord de 9-7 en 2023, y de 4-4 en arcilla”. Por último, el sitio de la ATP sostuvo: “Antes de su viaje a Estados Unidos para disputar esta serie de torneos, Garin estaba en el No. 97 del escalafón y tenía marca de 3-5 en el año. Su producción sobre la tierra batida en la gira sudamericana no fue tan grande como en años pasados, pero encontró la manera de recuperar terreno perdido en el cemento de Indian Wells y Miami, y ahora parece listo para seguir sumando en un torneo donde siempre rinde”. Foto: Photosport.

