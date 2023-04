ce700ed404

Derechos Humanos Nacional Villa Grimaldi repudió actividad de Fundación Futuro de la familia Piñera Una actividad organizada por la Fundación Futuro llamaba a asistir a una degustación de vinos y la visita al excentro de torturas. Posteriormente, la entidad entregó las disculpas respectivas y el evento fue suspendido. Diario Uchile Domingo 23 de abril 2023 9:42 hrs.

En un comunicado la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi repudió la actividad organizada por la Fundación Futuro (de la familia Piñera) donde se llamaba a asistir a una degustación de vinos y la visita al excentro de torturas. “¿Quiere catar vinos en la Viña Concha y Toro y también… visitar el centro de detención y tortura Villa Grimaldi? Postule en fundacionfuturo.cl”, dice uno de los flyers donde se invitaba al evento organizado para este sábado y que además contenía la imagen en blanco y negros de una detenida desaparecida con el texto “¿Dónde están?”. La invitación fue publicitada tanto en el sitio web de la Fundación como también en el diario El Mercurio, ante lo cual la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi consideró que era una “falta de respeto” y enfatizó que “nuestra institución no organiza esta actividad y repudia que se promueva utilizando y banalizando imágenes de rostros de detenidos desaparecidos”. Además de suspender el evento de la delegación de Fundación futuro “esperamos las disculpas públicas de la entidad, así como el retiro de la propaganda del tour en cuestión, tanto del sitio web como los flyers que se han hecho circular por las redes sociales”, agregó la corporación. Magdalena Piñera, directora ejecutiva de Fundación Futuro comentó al diario digital The Clinic que la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi “están en todo su derecho de publicar el comunicado que quieran, ante lo cual nosotros vamos a mantener el silencio, porque no tenemos ningún interés ni ninguna intención de faltarle el respeto bajo ningún punto de vista a los familiares de detenidos desaparecidos o ejecutados políticos, así que dejamos hasta aquí no más la conversación. No nos interesa el pimponeo”. “Ellos ponen que se suspende la actividad, así que me imagino que eso significa que se había coordinado. Ahora, si ellos son los dueños del sitio de la memoria Villa Grimaldi y no nos quieren dejar entrar, no vamos no más”, expresó Piñera. La Fundación Futuro fue creada en 1993 por el expresidente Sebastián Piñera su directorio está compuesto actualmente por los tres hijos: Magdalena (presidenta), Sebastián y Cristóbal y además de su hermana Magdalena Piñera Echenique.

