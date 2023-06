430ccd2cb0

Deportes Presidente Gabriel Boric recibió al Team ParaChile que fue a los Parapanamericanos Juveniles 2023 La delegación nacional quedó ubicada en el 6° lugar del medallero general del evento que se desarrolló en Bogotá, Colombia, consiguiendo 10 medallas de oro, 11 de plata y 8 de bronce. Es decir, 29 preseas en total. Diario UChile Viernes 16 de junio 2023 9:23 hrs.

El Presidente Gabriel Boric y el ministro de Deportes, Jaime Pizarro, recibieron este jueves a la delegación del Team ParaChile que participó en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Bogotá 2023, en Colombia. Se trata de 74 deportistas que obtuvieron una destacada actuación con 10 medallas de oro, 11 de plata y 8 de bronce. Es decir, 29 preseas en total. Nuestro país se presentó en básquetbol en silla 3×3 y 5×5; bocha; fútbol PC; gólbol; judo; para atletismo; para natación; para powerlifting y para tenis de mesa. “Son un orgullo no solamente para mí, no solamente para el equipo, sus familias, sino que para todo Chile. Los felicito por sus logros en Bogotá, por perseverar, por dar la pelea, por alcanzar estos sueños y me emociona, me motiva muchísimo ver la cantidad de medallas que trajeron a nuestro país”, indicó el Mandatario. Durante la actividad realizada en el Patio de Los Cañones, el jefe de Estado instó a los representantes a seguir por esa misma senda, pensando en los 20 de ellos que participarán en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023. El para tenista de mesa y doble medallista para panamericano, Ignacio Torres, afirmó que “fue una bonita instancia, me gusta que el Presidente se haya dado el tiempo para estar con nosotros. Me gusta poder demostrar que el deporte paralímpico cada vez está más fuerte y que la discapacidad no es un problema, le estamos sacando el máximo provecho haciendo deporte”. Además de Torres, para los juegos que se realizarán en la capital están clasificados Joselin Yévenes (para tenis de mesa), Johan Herrera (judo), Yabrán Llanos (judo) y Estefanía Martínez (judo). Los otros quince deportistas juveniles serán confirmados en las próximas clasificaciones organizadas por el Comité Paralímpico, mientras que la nómina completa de Chile se conocerá en las semanas previas al inicio de Santiago 2023. También participaron en la recepción el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile, Vlado Mirosevic, integrantes de la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara; la subsecretaria del Deporte, Antonia Illanes, el director nacional del Instituto Nacional de Deportes, Israel Castro, el presidente del Comité Paralímpico de Chile, Sebastián Villavicencio en compañía del directorio, el director ejecutivo de Santiago 2023, Harold Mayne – Nicholls junto a directores y directoras de la Corporación que hoy lidera. Asimismo, también acompañaron a las y los atletas el presidente de la Fundación Teletón, Daniel Fernández y el director ejecutivo de la institución en Santiago, Benjamín Díaz. Cerca de 50 de los deportistas se atienden y entrenan en dicha institución. Foto: Photosport.

