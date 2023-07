1e741fb51f

Género Justicia Nacional Fiscalía pedía la pena máxima: Martin Pradenas fue condenado a 17 años de carcel El 26 de agosto de 2022 el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condenó a Pradenas a 20 años de presidio efectivo, pero la Corte Suprema acogió el recurso de nulidad interpuesto por la defensa, que acusó falta de imparcialidad de uno de los jueces. Diario UChile Viernes 28 de julio 2023 14:35 hrs.

El Tribunal Oral Penal de Temuco condenó hoy a la pena única de 17 años de cárcel a Martín Pradenas Bürr por siete delitos sexuales contra seis víctimas. Así, la justicia rebajó la primera sentencia de 20 años de presidio y se le abonarán los tres años de prisión preventiva. El 7 de julio pasado, el tribunal declaró culpable a Pradenas al término del segundo juicio que se desarrolló durante 37 días. En esa oportunidad, la Fiscalía Regional de La Araucanía pidió 41 años de cárcel. El imputado, quien se encuentra en prisión preventiva desde julio de 2020, fue condenado por primera vez el 26 agosto de 2022 a 20 años de cárcel como autor de dos delitos de violación y cinco delitos de abuso sexual, cometidos entre 2010 y 2019. Sin embargo, en diciembre pasado, la Corte Suprema ordenó un nuevo juicio tras acoger la nulidad solicitada por la defensa privada de Pradenas de ese momento, argumentando falta de garantías. Uno de los jueces del primer juicio compartió en redes sociales las demandas de justicia de la familia de la joven universitaria Antonia Barra, la principal víctima de Pradenas, quien se suicidó en 2019. De esta manera, el 24 de abril se inicio este segundo juicio en contra de Pradenas. En los alegatos de clausura, el acusado reiteró su inocencia y aseguró que todas sus relaciones fueron consentidas. Tras la audiencia el padre de Antonia, Antonio Barra, expresó su disconformidad con la sentencia y destacó que como querellantes del caso hicieron todo lo que estaba a su alcance. “Lo que sí me preocupa, a pesar de estar en desacuerdo con la cantidad de años, es que se entienda como sociedad que debemos seguir educándonos como sociedad (…). Queremos que los demás abogados, las demás víctimas sigan atreviéndose a denunciar, porque esto permite que los jueces, que las policías y los fiscales realmente hagan un trabajo con perspectiva de genero y no quede solo en el papel“, afirmó. “El hecho de que no estemos conformes no significa que vayamos a sufrir más. Sólo es un remedio que no nos calma totalmente. Ni 100 años nos calmará la pena de haber perdido a nuestra hermosa hija”, agregó el padre de Antonia. Asimismo, la Red Chilena Contra la Violencia Hacia la Mujer acusó que la condena deja en evidencia cómo opera la justicia patriarcal en el país. “La sentencia de Martín Pradenas a apenas 17 años de prisión por los 7 casos de abuso sexual y violación es un nuevo golpe revictimizante. Para la justicia la perspectiva de género es sólo una frase en un papel”, escribió el colectivo a través de su cuenta de Twitter. INJUSTICIA PATRIARCAL: La sentencia de Martín Pradenas a apenas 17 años de prisión por los 7 casos de abuso sexual y violación es un nuevo golpe revictimizante. Para la justicia la perspectiva de género es sólo una frase en un papel. #JusticiaParaAntoniaBarra #JusticiaParaTodas pic.twitter.com/YqXKd5txoN — Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres (@MujeresRed) July 28, 2023

