Deportes El sentido adiós de Jaime García: “Me voy muy feliz de esta institución linda” El ahora ex técnico de Ñublense solo tuvo palabras de agradecimiento y buenos deseos para la escuadra chillaneja, en la cual se desempeñó desde 2019 hasta ayer, cuando se anunció su salida. Diario UChile Miércoles 6 de septiembre 2023 10:41 hrs.

Un día después de que se anunciara su salida “por mutuo acuerdo” de Ñublense, el entrenador Jaime García utilizó sus redes sociales para dejar un emotivo mensaje de despedida para la institución y la parcialidad chillaneja. A través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram y acompañado de su cuerpo técnico, el DT partió señalando que “no queda más que un hasta siempre. Gracias por ese apoyo incondicional, el club creció, va creciendo y quiero que llegue lo más alto posible, porque me gusta el club, me gusta la institución”. Dirigiéndose a los hinchas ñublinos, el “Búfalo” les pidió que “siga la unión, siga el aliento, para poder ayudarnos a que yo me vaya feliz y contento. Sigan apoyando al club, en las buenas y en las malas, apóyenlos, no pasa nada. Me voy feliz por tanto tiempo con ustedes”. “Si estoy lejos, me voy a sentir incómodo si ustedes hacen cosas que no corresponden, sobre todo a la barra, creo que tengo un cariño recíproco de ellos conmigo y yo hacia ello, apoyar a morir en las buenas y en las malas. Ese es el legado que dejé”, prosiguió el estratego. Asimismo, remarcó que “no quiero nada malo que le pase al club y menos a nadie, tírenlo para arriba como siempre, como yo estuve. Me voy muy feliz de esta institución linda, hermosa. Me despido a toda esa gente linda, hermosa, que conocí, decirles que me hicieron sentir el mejor técnico del mundo”. Por último, el ahora ex adiestrador de los diablos rojos reiteró que “me voy con el corazón lleno, Apoyen a los muchachos, denle eso que siempre me daban a mí. El club tiene que seguir creciendo. Quién esté, vamos con todo. Saludos a todos los del complejo, los quiero mucho, los llevo en el corazón siempre”. García llegó a la Decimosexta Región en 2019 y al año siguiente consiguió el ascenso a Primera División. En 2022 realizó una gran campaña, resultando subcampeón y consiguiendo una histórica clasificación a Copa Libertadores. Desafortunadamente para el oriundo de Cartagena, los resultados no lo acompañaron este 2023 y pese a una correcta presentación en el plano internacional, en el certamen local Ñublense no pudo replicar el éxito del ciclo pasado, manteniéndose cerca de los puestos de descenso. Fuente: ATON Chile

Foto: Photosport

