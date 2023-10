e92dde8df0

Deportes Juegos PanAm ParapanAm Agustina Varas: “Mi corazón siempre tuvo muchas ganas de competir por Chile” La joven deportista ganadora de la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en la especialidad de esquí naútico, dio cuenta de su emoción de competir por nuestro país a pesar de tener la alternativa de representar a Estados Unidos. Diario UChile Jueves 26 de octubre 2023 10:11 hrs.

Este lunes la deportista de tan solo 20 años, Agustina Varas, consiguió medalla de plata en la especialidad de salto en esquí naútico de estos Juegos Panamericanos Santiago 2023. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la joven chilena aseguró que este logro llega tras un complejo año a nivel deportivo. En ese sentido, Varas afirmó que “fue muy emocionante la medalla de salto porque ha sido un año muy difícil, tuve que aprender a competir a un nivel adulto, lo que me ha costado mucho saliendo del juvenil. La competencia es muy diferente, sabiendo que tengo el nivel para pelear los podios y que a veces no salga, y que en un momento tan importante de mi carrera por fin salga esa medalla que venía que buscando todo el año, es muy emocionante”. La esquiadora relató además que su travesía por el deporte naútico le ha ayudado a ser una mejor persona, esto pues señaló que “el deporte te enseña muchos valores que quedan para toda la vida, poder caerse o quedar abajo de lo que uno pensaba. Uno tiene que trabajar todos los días para algo importante aunque no tengas ganas, seguir adelante (…) y también no solamente dedicar tu vida a algo, sino también poder compartirlo con otros, yo no llegué a esta medalla y a este podio sola”. “Hay muchos entrenadores, familia, amigos que me han apoyado para llegar a este momento y poder compartirlo con ellos. Yo quería llegar a estos juegos de la mejor manera no solamente para mí sino para ellos también”, agregó. La deportista reside en Estados Unidos desde corta edad, por lo mismo tuvo la oportunidad de representar al país norteamericano. Sin embargo, para Vargas “fue más emocionante competir por Chile, yo vivía allá pero siempre en mi corazón tenía muchas ganas de competir por Chile porque era el país donde yo nací, ese era mi país. Yo viví en Estados Unidos, pero me considero chilena”. Por lo demás, su hermano también competía por nuestro país y eso inclinó finalmente la balanza. “El esquí me ha dado no solamente el deporte, sino también tener ese vínculo con Chile, poder venir acá y competir, sentirme en casa, sin el deporte quizás estaría viviendo en Estados Unidos y nunca vendría a Chile, nunca hablaría el idioma que ahora me ha cambiado la vida”, añadió. Sobre sus próximos pasos a seguir luego de que terminen los Juegos Panamericanos, la deportista señaló que primero optará por unas semanas de descanso “porque vengo con unas lesiones, vamos a ver qué pasa, cuánto tiempo necesito para recuperarme y de ahí volver a hablar con mis entrenadores sobre cosas qué técnicamente tengo que mejorar del salto, volver atrás a las cosas básicas y mejorar eso, para volver más fuerte el próximo año”. “El próximo año no tenemos tantas competencias importantes a nivel mundial, pero siguen estando las competencias profesionales que quiero rendir, siento que puedo llegar con nivel a pelear podios todos los fines de semana, así que vamos a ir mejorar para volver más fuerte”, declaró. Sobre cómo lograr un incentivo en el deporte nacional, partiendo por el nivel educacional, de niños y jóvenes, Varas señaló que “todo parte por algo básico, tan simple como tratar o jugar a la pelota que les enseñe el deporte desde chicos“. En su experiencia, “desde chica teníamos educación física y ahí aprendíamos todos los deportes, jugábamos fútbol, básquetbol, cualquier deporte como de pelota donde tampoco se necesitan tantos recursos para agarrar una pelota y empezar a jugar. Yo creo que se parte con algo por correr o jugar a la pelota, algo muy básico que deje que los niños entren al deporte, conozcan lo que es ser parte de un equipo, compartir el deporte con alguien”. “De más grande en el Colegio nos daban opciones de todo tipo de deporte, de tenis, natación, ahí se abre un poco la puerta a deportes donde uno necesita mucho más infraestructura, lo que yo he visto entre mis compañeros es que cuando de verdad les gusta el deporte encuentran la manera, yo he visto entrenadores que están muy dispuestos a apoyar con becas para que si el niño tiene ganas y tiene potencial, hay personas dispuestas a ayudar”, concluyó. Revisa acá la entrevista completa: Foto: Instagram Agustina Varas @aguvarasc

