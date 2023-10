e92dde8df0

Deportes Juegos PanAm ParapanAm Surf: chileno Rafael Cortez puede pelear medalla este lunes en Pichilemu Es el primer deportista local que tiene la chance de subirse al podio panamericano en esta disciplina. Su entrenador, Francisco Véliz, señaló que "el lunes nos concentraremos en llegar lo más arriba posible". Diario UChile Viernes 27 de octubre 2023 17:35 hrs.

En la cuarta jornada del surf de los Juegos Panamericanos, Rafael Cortez se convirtió en el primer chileno en asegurar la posibilidad de disputar una medalla. Lo hizo en la modalidad del longboard masculino. Y, por supuesto, no ocultó la satisfacción que tiene por este logro: “Me siento muy feliz por estar acá en casa representando al país. Voy a seguir luchando, paso a paso, para llegar bien al final. Estoy muy bien para lo que viene, y además me favorecen los dos días de descanso que tendremos para recuperarme”. Me queda un heat para llegar a la disputa por el oro”. Su entrenador, Francisco Véliz, agregó que “por suerte ya conseguimos el primer objetivo, así es que el lunes nos concentraremos en llegar lo más arriba posible… Conocemos estas olas, porque vivimos acá, y sabemos que como locales tenemos muchas opciones, pese a la calidad de los rivales”. Durante la jornada de este viernes, la deportista local Estela López comenzó con una derrota ante la costarricense Leilani McGonagle en shortboard femenino. No obstante, se recuperó y en ronda de repechaje pudo imponerse ante la peruana Sol Aguirre. Más tarde, el chileno Gabriel Salazar obtuvo una victoria ante el mexicano Felipe Rodríguez en la categoría SUP Sirf Masculino, y queda a solo un triunfo de meterse en la lucha por medallas. Cabe recordar que debido a las condiciones climáticas en la zona de la Playa Punta Lobos para este fin de semana, Panam Sports decidió suspender el surf el sábado y el domingo. El frente de mal tiempo pronosticado para las próximas horas en la zona centro de Chile puede provocar condiciones marítimas adversas y peligrosas para los competidores. Por ello la competencia será retomada el lunes 30 de octubre, con las finales y la entrega de medallas. Fuente: ATON Chile

Foto: Photosport

