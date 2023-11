Diputados RN interpelan a ministro Marcel: “La gente está hasta el cuello y no puede llegar a fin de mes”

b4056e0db4

Luego que el Banco Central informara que el Imacec de septiembre de 2023 experimentó una nula variación con respecto a este mes, los diputados de Renovación Nacional e integrantes de la Comisión de Economía, Miguel Mellado y Sofía Cid llamaron al ministro de Hacienda, Mario Marcel, a centrar las medidas económicas en la microeconomía y a incentivar la inversión y el empleo. A juicio del presidente de la Comisión de Economía, Miguel Mellado, el Imacec 0 de este mes “demuestra que aún en el año pasado, con un crecimiento negativo en septiembre, no alcanzó a subir la escala”. “Aquí la fuerza la hizo la minería y otros servicios, pero lo que significa para usted, que en forma microeconómica es el crecimiento de su poder adquisitivo en los supermercados, el comercio minorista disminuyó en 5,1%. También el crecimiento de la industria no fue bueno, por ello, lo que estamos viendo es que el ajuste ha sido demasiado fuerte para las personas en Chile. Por lo tanto, ministro Marcel, coloque ojo ahí, la gente está hasta el cuello y no puede llegar a fin de mes”, declaró. Mellado opinó que “este ajuste ha sido en extremo, grande, duradero y está afectando fuertemente el empleo, la búsqueda de personas que salen a buscar trabajo y no encuentran, la gente que tiene trabajo y no alcanza a llegar a fin de mes, esos son los temas”. “El Imacec es un número y de aquí en adelante va a ser positivo, porque todos los números hasta junio de este año fueron negativos, por lo tanto, la tasa de comparación es bastante baja. Así que, preocúpese de la microeconomía ministro, antes de la macroeconomía”, agregó el parlamentario de RN por La Araucanía. Por su parte, la también integrante de la Comisión de Economía, Sofía Cid, llamó al Gobierno a dejar su “obsesión” por subir los impuestos y reactivar la economía incentivando la inversión. “Es evidente que la economía chilena tiene serios problemas, y que el país no está creciendo. El Imacec no registra variación, por lo tanto es pésima señal. A esto se debe sumar el aumento sostenido de la informalidad laboral y el nivel de deuda de los hogares. Esto es una realidad que el Gobierno y sus partidarios no pueden desconocer”, dijo Asimismo, sostuvo que desde la llegada del Presidente Boric a La Moneda la señal ha sido una sola y clara: “no es una preocupación el crecimiento económico”. “Porque simplemente no se valora su impacto en la vida de las personas. Lo más preocupante es que esta visión está plasmada con intensidad en el presupuesto 2024 presentado por el Ejecutivo, que insiste aumentar la presión de gasto pero que no tiene holguras para ello, precisamente porque las proyecciones de ingresos se ajustan a la baja. Este mismo sello es el que está detrás de la obsesión por subir impuestos”, expresó. “Si en 2 años no ha habido cambio en la conducción económica del país, esto significa que las pymes y emprendedores tendrán que ver cómo resistir y sobrevivir la segunda mitad del gobierno del Presidente Boric. Yo no veo interés ni preocupación real de activar la economía, y sería muy valioso que los partidarios del Gobierno lo transparentaran a la opinión pública, que dijeran abiertamente que pierden el tiempo los que hacen llamados a incentivar la inversión, creación de empleos y promover el emprendimiento, por qué sencillamente no son prioridad para la agenda de la administración de Boric y sus aliados políticos”, agregó la diputada por Atacama.

