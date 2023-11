80a7ae14bb

Juegos PanAm ParapanAm Patinador Emanuelle Silva le da el décimo oro a Chile Con un tiempo de 17.562 segundos superó al mexicano Jorge Luis Martínez, que registró 17.566. El bronce fue para el colombiano Andrés Jiménez, con 17.597. Más atrás se ubicaron el mexicano Guilherme Abel Rocha y el argentino Nahuel Schelling. Diario UChile Sábado 4 de noviembre 2023 10:23 hrs.

En el inicio de las competencias de patinaje de velocidad Emanuelle Silva se adjudicó la prueba de 200 metros y le entregó a Chile su décima medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Silva salió en el último heat de la competencia, y con un tiempo de 17.562 segundos superó al mexicano Jorge Luis Martínez, que registró 17.566. El bronce fue para el colombiano Andrés Jiménez, con 17.597. Más atrás se ubicaron el mexicano Guilherme Abel Rocha (17.765), el argentino Nahuel Schelling (18.075) y el ecuatoriano Renato Carchi (18.348). El deportista nacional además logró superar los 17.662 segundos que lo hicieron ganar el Mundial de Montecchio Maggiore que se disputó en Italia en agosto de este año. “Mañana se vienen 500 metros y fisicamente estoy al 100%, mentalmente me saque no sé si un peso, pero me relajé. Veníamos preparando esto hace un momento de tiempo con todo mi cuerpo técnico, quería disfrutar, quería ganar y cerrar este ciclo de concentración con un oro”, declaró el patinador tras su triunfo, quien reconoció que nunca pensó en el segundo o en el tercer lugar. Las competencias de patinaje de velocidad continuarán esta tarde con los 1.000 metros sprint femenino y masculino, que entregarán inmediatamente medallas; y con las clasificaciones de los 500m+ distancia masculino y femenino. Superación de su lesión, futuro en el patinaje y los Juegos Olímpicos En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el patinador profesional se refirió a la lesión que sufrió años atrás por una discopatía lumbar, la cual superó tras mucha disciplina y al cambiar más del 80% de su equipo de trabajo. “Agradezco la lesión que tuve, siento que en ese momento cuando uno se levanta y le pone el pecho frente a los problemas es donde uno mejor sale a flote y mejora. Lo demostré en el mundial, lo demostré acá y espero mostrarlo mañana en la última prueba que me toca”, manifestó. Por otro lado, Silva comentó que probablemente pruebe el patinaje sobre hielo. “Es una posibilidad cambiarme de disciplina, cuando volví fuerte el año pasado me invitaron a probar el hielo, a soñar con unas olimpiadas”, afirmó. El nacional sostuvo que todavía le quedan dos ciclos olímpicos más, por lo que junto a su equipo aún evalúan la alternativa de que el deportista pruebe también sus habilidades en el patinaje sobre hielo. “Siempre dije de chico que tengo una misión con el patín carrera de conseguir todas las medallas que pudiera lograr, quedé campeón del Odesur, Sudamericano, Panamericano, Word Game (Juegos Mundiales), ya no me queda más, lo he dado todo y lo más probable es que me prepare para el otro nivel”, expresó,

