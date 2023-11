04a96a3d97

Juegos PanAm ParapanAm “La cultura hiphop es más grande que ser solo un deporte”: las lecciones que dejó el debut del breaking en Santiago 2023 En el cierre de la competencia, un duelo de baile aparte se armó en el comedor de la villa panamericana, esta vez sin jueces y sin presiones. "Compitamos o no, somos amigos", dice sobre esto Matita, el "bboy" chileno ganador del bronce. Eduardo Andrade Lunes 6 de noviembre 2023 10:06 hrs.

Como en la escena final de la película Step Up 2, cuando los competidores de breaking abandonan la sala y deciden batallar en las calles, bajo la lluvia y alumbrados por los faroles de los autos, en Chile, deportistas de esta disciplina que hace solo horas buscaban alcanzar el oro en Santiago 2023, armaron un duelo de baile en el comedor de la villa panamericana. Este fin de semana, el último de los juegos panamericanos celebrados en Santiago, fue el debut del breaking como deporte olímpico. Con las tribunas abarrotadas en el Gimnasio Chimkowe, de Peñalolen, tanto los bboys como las bgirls participantes no solo buscaban la presea dorada, sino un pase directo a lo que será la cita olímpica de Paris 2024. Sin embargo, a diferencia de las emociones que despiertan otros deportes, en plena performance, estos deportistas parecían ajenos a toda presión y entregaron un show repleto de risas, riesgos y mucho hiphop. Algo muy similar a los que se vio después en un video publicado en redes sociales por la golfista brasileña, Luiza Altamann, sobre lo ocurrido durante la noche previa al final de los panamericanos. “También estuve en los Juegos Mundiales y éramos los únicos que desayunaban juntos de cada país. Chile, Canadá, Francia, todos desayunando juntos; mientras que todos los otros países, con el pecho en alto, no se miraban, no se hablaban. Entonces, creo que la cultura hiphop es mucho más grande para nosotros que ser solo un deporte”, dice sobre esto el bboy chileno, Matías Ramírez. Bajo el AKA de Matita, Ramírez obtuvo el bronce en esta justa, quedando por debajo de Jeffrey Louis (plata), de Estados Unidos; y Phil Wizard (oro), de Canadá. De hecho, ese último fue el que se robó las cámaras en la jornada de cierre tanto por su constante apoyo al competidor chileno como por sus gestos que incluyeron corazones al estilo coreano. “Esto nunca se va a mezclar con el aspecto más deportivo”, dice Matita. “Nunca nos vamos a mirar feo. Me demostraron que estaban felices por mí y yo les demostré que estaba feliz por ellos porque compitamos o no, somos amigos”. Luego de la obtención de su medalla, el bboy natural de Antofagasta también recordó un poco de su historia, valorando el hecho de que hoy, gracias a este tipo de eventos, pueda gozar de un auspicio que le permita dedicar el máximo de su tiempo a la práctica del breaking. “Trabajé en una tienda de zapatillas por el sueldo mínimo, diez horas por día me mataba en el mall y no veía la luz del día, entraba con luz y me iba de noche. Ahora tengo un auspicio y es un alivio tener un apoyo que me permita entrenar y estar tranquilo y desempeñarme mucho mejor en mi deporte. Si alguien me lo hubiese dicho hace tres años, no le hubiese creído”, reflexiona. Otra de las competidoras que sorprendió el sábado en Chimkowe y que también fue parte de la fiesta armada en la villa panamericana fue la bgirl colombiana, Luisa Tejada, la cual venía de coronarse campeona de la Red Bull BC One de América Latina. Esta vez, sin embargo, la nacida en Medellín obtuvo plata, por debajo de Vicky Chang (plata) y Sunny Choi (oro), ambas de Estados Unidos, quedando a nada de clasificar directamente a los juegos olímpicos. Pese a esto, Luma, AKA que usa en este deporte, dice que “ha sido un buen año para todos, trabajar bajo presión es un privilegio y nos exige poder romper esos límites. Ser parte de un escenario tan importante como los olímpicos hace que el breaking no solamente se constituya con eventos culturales sino que también pueda abarcar eventos deportivos, que se le dé un lugar, una visibilidad mundial y muchas marcas se han sumado a ello, no solamente por las medallas sino por los valores que representan los atletas”. En Chile, el breaking es una disciplina que según la Federación Nacional de Baile Deportivo contabiliza casi 200 deportistas federados. En abril de este año, contamos la historia de One Pelón, un bboy adolescente de la comuna de El Monte, que busca llegar a representar a Chile en las próximas olimpiadas y que conoció este deporte gracias a una iniciativa llamada Fantaskills. Valentina Núñez, AKA Valechica, una de las representantes chilenas en Santiago 2023, también habló de la importancia de estos proyectos. Ella, junto a Bárbara Carmona, AKA Menta, también fundaron una academia de breaking dirigida a mujeres y disidencias. Aunque ninguna de las dos lograron subir al podio de los panamericanos, Núñez reflexiona y dice que “esto es nuevo en Chile, por eso hay que acercar más el breaking a la comunidad disidente y a las mujeres para que se sientan en confianza de que con esto se puede llegar más lejos. Este proyecto es muy lindo, estuvo parado por los viajes, pero nos encanta”.

