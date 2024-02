Comunicación oportuna para salvar vidas

Quiero partir estas palabras expresando nuestra solidaridad a la comunidad de la Región de Valparaíso por la catástrofe que viven con el incendio. Sabemos que cualquier cosa que se diga no minimiza el miedo, la impotencia, el dolor y la sensación de inseguridad que significa estar en medio de un lugar rodeado de fuego, pero si decidimos escribir esta columna es porque buscamos aportar en un ámbito que en medio de la urgencia y para salvar vidas, aún no ha sido considerado: el turismo.

La Región de Valparaíso es uno de los destinos nacionales más visitados en la temporada estival. Por ende, la comunicación oportuna, precisa y en sintonía con la conducta turística, significa salvar vidas hoy y para después también, porque la gobernanza tendrá que resolver cómo levantar la Región para que existan – y se sepan -, las condiciones que otorguen seguridad a los visitantes para que regresen a la zona.

Desde nuestra Asociación de Periodistas de Turismo APTUR Chile, te hablamos a ti turista.

Si estás en la Quinta Región, evita las zonas de riesgo. No salgas si no es estrictamente necesario y menos pienses en irte de la ciudad, si no existen las condiciones que garanticen que puedes hacerlo. Tu seguridad es primero e infórmate a través de los canales oficiales para tomar decisiones.

Si tenías programado ir a la zona, deja pospuesto ese viaje, hasta tener la certeza de que es un lugar seguro.

A ti, prestador de servicios turísticos. No estás solo. Acércate a tu gremio o asociación y si no formas parte de una, contáctate con la oficina de turismo local. Pide ayuda para saber cómo orientar a tus pasajeros y cómo aplicar criterios para tratar con ellos. Lo más importante es que les comuniques información ajustada a hechos y preventiva idealmente. Esas certezas le otorgarán seguridad, contención y tranquilidad en medio de la catástrofe.

Además, nuestro país es un país de catástrofes naturales, por eso es indispensable estar preparados para enfrentarlas desde la comunicación y no esperar a que los daños emocionales, físicos, financieros y medioambientales sean mayores para los territorios que ven en lo turístico su identidad.

Por su parte, echamos de menos la voz y el consejo de la autoridad turística en momentos tan graves. En ese sentido, es urgente que Chile tenga un comité de comunicación de crisis para el turismo que funcione permanentemente.

Dalma Díaz Pinto, presidenta de la Asociación de Periodistas de Turismo