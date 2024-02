1d38a30f95

Deportes Jarry y Tabilo ya tienen programación para los octavos del ATP de Buenos Aires Mientras el "Príncipe" avanzó directo a los octavos de final en su condición de tercer cabeza de serie, "Jano" logró su paso a esa ronda este martes. Diario UChile Miércoles 14 de febrero 2024 11:07 hrs.

Esta semana se está disputando el ATP 250 de Buenos Aires, en Argentina, con la presencia de dos chilenos en su cuadro principal: Nicolás Jarry (21° del mundo) y Alejandro Tabilo (54°). Mientras el “Príncipe” avanzó directo a los octavos de final en su condición de tercer cabeza de serie, “Jano” logró su paso a esa ronda este martes, tras debutar con un arrollador triunfo ante el alemán Yannick Hanfmann (56°) por parciales de 6-1 y 6-3. Y ambos nacionales saldrán este miércoles a la cancha principal en busca de los cuartos de final. El primero en ver acción será el zurdo nacido en Canadá, que no antes de las 15:30 horas se medirá con el ganador de la llave entre el promisorio Arthur Fils (36°), octavo sembrado, y el serbio Dusan Lajovic (58°). Ese partido se disputará este martes. En tanto, para no antes de las 20:00, Jarry protagonizará un partido de alto vuelo ante el suizo Stan Wawrinka (60°), ex tres del planeta y ganador de tres Grand Slams (Australia 2014, Roland Garros 2015 y US Open 2016). “Nico” y el helvético ya se midieron una vez. Fue en enero de 2019 en los octavos de final del ATP 250 de Doha, con triunfo para “Stanimal” por 6-4 y 7-6 (3). Fuente: ATON Chile.

Foto: Photosport.

