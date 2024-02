436b25e758

Nacional Caso Urrutia: ministro Cordero señala “conflicto de interés” y abogado defensor del juez descarta acusaciones Carlos Quezada Orozco dijo que él no tiene poder vigente en ninguna de las causas activas del interno Rafael Marín Vielma, reo a quien Urrutia autorizó a una "visita íntima" con su pareja. Según Gendarmería, dicho beneficio no se concretó. Diario UChile Miércoles 21 de febrero 2024 15:46 hrs.

La determinación del juez Daniel Urrutia de fallar a favor de 13 reos, a quienes les otorgó una serie de beneficios, como videollamadas y visitas íntimas, sigue escalado. El ministro de Justicia, Luis Cordero, expuso que el caso podría estar influido por un posible conflicto de interés, pero el abogado defensor de Urrutia descartó las presunciones del secretario de Estado. Rafael Marín Vielma está condenado como autor en una operación de tráfico de éxtasis desde España y tenencia ilegal de armas. Urrutia autorizó a Vielma a una “visita íntima” con su pareja Lady Nelly Martínez Moreno, beneficio que el juez le exigió a Gendarmería cumplir. El abogado defensor de Vielma y de su hermano Leonel Marín Vielma -que participaron juntos en el delito de tráfico de estupefacientes- es Carlos Quezada Orozco, quien a su vez es abogado personal del juez Urrutia, según informó Ex-Ante. De esa manera, en conversación con Radio Universo, el ministro de Justicia, Luis Cordero, manifestó que “es evidente que hay un principio que podría generar una hipótesis de conflicto de interés”. No obstante, el abogado Quezada aseguró que las declaraciones del secretario de Estado probablemente están inducidas “a error” por la publicación del medio que difundió la información. Así, aseguró en entrevista con CNN que él no tiene patrocinio o poder vigente en ninguna de las causas activas del interno en cuestión. “Las solicitudes de visita conyugal y otro tipo de beneficios que se ventilan en la causa de cumplimiento de condena, creo que (las tramita) el Juzgado de Garantía de Antofagasta y los ha visto otro profesional“, declaró. El abogado defensor de Urrutia descartó que la situación se trate de un conflicto de interés. “Básicamente, Gendarmería no reclamó de la solicitud de este interno en particular respecto a una visita íntima, sino que reclamó de otras cuatro situaciones totalmente distintas y que tienen que ver con las videollamadas. Por lo tanto, no existe el conflicto y menos existiría un conflicto de interés por lógica“, argumentó. En tanto, Gendarmería sostuvo que la visita íntima solicitada para el reo no ha concretado, debido a que la Cárcel de Alta Seguridad no cuenta con instalaciones para tales fines.

