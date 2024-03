La explicación de Gareca sobre regresos y ausencias en su primera nómina en la Roja

Ricardo Gareca acabó con el misterio y este viernes dio a conocer en conferencia de prensa su primera nómina como nuevo entrenador de la Selección chilena y con miras a los amistosos de la fecha FIFA de marzo ante Albania y Francia en Europa.

El estratego argentino sorprendió con los regresos de referentes de la Generación Dorada como Claudio Bravo, Mauricio Isla y Eduardo Vargas, además de las ausencias de Gary Medel y Arturo Vidal.

Sobre la inclusión de Bravo, el “Tigre” sostuvo: “Claudio es alguien que particularmente siempre nos ha gustado, pese a que en estos momentos está siendo suplente en el Betis. Vemos la posibilidad de tenerlo y evaluar en qué estado está. Esa es la razón. Está entrenando de forma normal y está yendo al banco en estos momentos”.

En cuanto al retorno de Isla, comentó: “Lo venimos siguiendo en el fútbol argentino, viene teniendo una regularidad. Dentro de la conversación que tuve, él nunca me manifestó que no tenga opciones de no estar en la selección. En la primera charla que tuvimos le deje la inquietud mía era si estaba interesado en la selección o si era un asunto terminado. A partir de ahí él tenía la ilusión de ser convocado. Dado el rendimiento que está teniendo, era un jugador que siempre ha sido de nuestro agrado, vemos una buena posibilidad para él y nosotros de ver cómo está después de tanto tiempo”.

Consultado sobre por qué no llamó a Medel, dijo: “Gary no ha sido convocado, no significa que él no vaya a poder estar en un futuro. Iremos resolviendo. Simplemente para estos partidos hemos considerados a los de esta lista. Yo no lo he asegurado nada a nadie, ni de ser convocado ni de jugar, esto tiene que ver estrictamente con ver otras opciones. Eso no significa que estén descartados. Simplemente doy la nómina para estos dos partidos”.

Respecto a la exclusión de Vidal, expresó: “Arturo lo hemos seguido, ahora estaba con algunas molestias y quisimos que él tenga el tiempo de recuperarse porque los partidos de la selección son siempre exigentes. Esencialmente no quisimos llevarlo porque viene arrastrando algunos inconvenientes, el otro día salió en el entretiempo. Queremos que él logre en Colo Colo la continuidad tan importante que deben tener los jugadores, para que los abandonen esa racha de molestias. Lo conozco de haberlo enfrentado, él siempre quiere estar, es un jugador de mucho temperamento, difícilmente diga no a estar presente, a mí me interesa que los jugadores se puedan reponer totalmente. El caso puntual de él tiene que ver con dejarlo tranquilo y que se pueda recuperar bien”.

En cuanto a Ben Brereton, quien también quedó fuera, Gareca manifestó: “Lo de Ben es simplemente ver otras opciones nada más. Nada en particular. Son decisiones que uno toma, pero no tiene nada que ver él en su actualidad. Me gustaría sí que aprenda español, creo que es importante. Ha estado convocado hace dos años y lo he visto en Chile, ha tenido el tiempo suficiente para hablar en español. Eso tiene que ver con la convivencia con el día a día, nos llamó la atención que no hablara español bien. ¿Es un impedimento que no hable español? No. Pero me gustaría que hable español, porque lo considero fundamental para la comunicación dentro del campo de juego y fuera de juego. Eso no le va a restar posibilidades de que esté en la selección en el futuro”.

Por último, sobre la nominación de Eduardo Vargas, pese a su falta de continuidad, Gareca dijo: “Siempre ustedes tienen que considerar la actualidad del jugador, la continuidad del jugador y tienen que considerar el gusto del entrenador también. Vargas es un jugador que me gusta y lo quiero ver. Es algo para tener en cuenta, pero quiero verlo en estos dos partidos y también me interesa que lo vean para ver en qué estado está. También en cierta manera, a mí me interesa en qué estado están los jugadores y que también lo vea la gente. Sabemos que está sano esencialmente y que por distintas razones no es tenido en cuenta. Nosotros sí lo tenemos en cuenta y queremos verlo trabajar día a día”.