50 años del Golpe Justicia Robo de bebés en dictadura: organizaciones de familiares exigen retirar a ministro Balmaceda de la investigación Las agrupaciones de madres víctimas de las adopciones ilegales manifestaron su molestia por los dichos del juez, y destacaron que la "situación plantea serias dudas sobre la imparcialidad y la integridad del proceso investigativo". Jocelyn Jara Lunes 11 de marzo 2024 18:11 hrs.

Este jueves, la Fundación Hijos y la agrupación Madres del Silencio llegaron hasta los Tribunales de Justicia en Santiago para exigir que se retire de la investigación al ministro Jaime Balmaceda, quien declaró al diario El País no haber logrado establecer “ninguno de los supuestos legales” en la causa de robo de bebés en Chile en dictadura Las organizaciones sociales mencionadas emitieron un comunicado en el que expresaron que consideran “inaceptable que el juez encargado de la causa no reconozca la magnitud y gravedad de los hechos denunciados por cientos de personas que fueron víctimas de un doloroso y aberrante robo de bebés durante períodos oscuros de nuestra historia”. Marisol Rodríguez, presidenta y fundadora de la Fundación Hijos y Madres del Silencio, se refirió a estos dichos del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. “Convocamos a las mamás, a las personas que son afectadas de las adopciones ilegales y tráfico de niños en Chile, dado que el sábado recién pasado, el ministro Balmaceda dio una entrevista al diario El País, en el cual dice que esto no es un delito, o sea que a las madres les hayan robado los hijos al nacer, que se los hayan quitado con engaños, que los hayan llevado al extranjero sin un seguimiento, sin sus documentos reales, con documentos falsos que realizaban los asistentes sociales, y que los jueces sacaran los niños a los cinco o diez días de edad, no es un delito”, manifestó. Rodríguez añadió que: “No sé en qué país estamos viviendo, hay una negación frente a estos casos. Hace muy pocos días el ministro de Justicia dice que el Gobierno se hará parte de la investigación y de sostener la búsqueda de los niños robados, y ahora el ministro Balmaceda dice todo lo contrario”. En concreto, en parte de la entrevista que tuvo el juez Balmaceda, indicó que durante los cinco años de investigación, no ha encontrado pruebas concluyentes que respalden la existencia de un delito en los casos de robo de bebés en Chile, señalando que “yo no he tenido la convicción de que efectivamente se haya estado frente a hechos delictivos”. Para la fundación, las declaraciones ponen “en entredicho el testimonio de las madres e hijos que sufrieron un secuestro para poder ser adoptados”. Desde la colectividad también enfatizaron en que “esta situación plantea serias dudas sobre la imparcialidad y la integridad del proceso de investigación, y refuerza la necesidad de una revisión exhaustiva de los procedimientos y las decisiones judiciales relacionadas con este caso que involucra a sus pares”. Por esto es que la organización Hijos y Madres del Silencio está exigiendo la renuncia inmediata del juez Jaime Balmaceda de la investigación judicial. La presidenta de Fundación Hijos ahondó en esta decisión y recalcó que “una persona que lleva una causa con 1100 denuncias no puede dar esta opinión si todavía está en la investigación, por eso pedimos que lo saquen de esta causa, y que definitivamente hagan la investigación, que encuentren culpables”. “Este año murieron muchas asistentes sociales y jueces, esto está pasando inadvertido, y solamente están haciendo tiempo para que esto prescriba por las personas que fallecieron, que están dentro de los antecedentes de los adoptados que están en el extranjero y que son más de 20 mil”, añadió Rodríguez. Por último, ambos colectivos anunciaron que continuarán trabajando incansablemente en su misión de encontrar a las víctimas, exigir justicia y visibilizar la verdad sobre el robo de bebés en Chile.

