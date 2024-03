Tugar, tugar, salir a buscar…¡Juguemos con las matemáticas!

El día de hoy se celebran las matemáticas a través de uno de sus números más famosos, el número Pi. Una aproximación de este número, también muy conocida, está dada por el decimal 3,14, es por esto y por la forma en que se escribe la fecha en inglés, que el 14 de marzo, 3/14, es un día para celebrar las matemáticas: ¡Es el día de Pi!

Cada 14 de marzo desde el 2020, año en que comienza la tradición, se elige un slogan para motivar esta celebración. El de este año es: “Jugando con las matemáticas”, lo cual para muchos y muchas puede sonar un poco distante de cómo las aprendemos en el colegio, pero esa es la idea: romper con los mitos de que las matemáticas son rígidas y cuadradas para mostrarlas en toda su plenitud.

Uno de los juegos que más me gusta promover en mis charlas es el “tugar, tugar, salir a buscar… ¡matemáticas!”, que significa salir a la calle, al patio, al parque y ponerse los lentes matemáticos para ver nuestro entorno; buscar simetrías en las hojas, fractales en las copas de los árboles, espirales de Fibonacci en los girasoles, caminar sin pisar las rayitas de la vereda, calcular el mejor chute de pelota para tirar al arco.

En días como éste, las personas que hacemos matemáticas tenemos la oportunidad para mostrarlas desde otros lugares, más allá de los números, las fórmulas o sólo como un producto útil que sirve de herramienta para otras disciplinas. Es una oportunidad de invitar a las personas a relacionarse con las matemáticas desde la creatividad, la conexión de ideas, proponiendo juegos y viéndolas desde la cotidianidad en nuestras actividades diarias, e incluso mostrar y compartir su belleza. Yo misma me debo haber acercado a las matemáticas, sin saber, jugando Tetris ¿se acuerdan de este juego? Pasaba de cabeza tratando de encontrar la mejor estrategia para encajar las piezas y que, al ponerse más rápido, no me ganara la máquina. Tenía de esos juegos personales de 1.000 juegos (iguales) en uno, así que salía a todas partes con él, muy noventero. Cuando me junto con amigas y amigos a jugar Catán, sigo haciendo matemáticas, ¡esas sí que son estrategias y probabilidades!

En días como éste, me pregunto, y, ¿si aprovechamos además de cambiar las reglas del juego en cuanto a la educación y comunicación de las matemáticas?, porque el orden de los factores en estos casos sí altera el producto. No da lo mismo cómo enseñamos, cómo comunicamos ni en qué orden lo hacemos. ¿Si hacemos cambio de roles y las personas que enseñamos, somos estudiantes y al revés? ¿Si invertimos el aula? ¿Si nos preocupamos de la diversidad en la sala y no sólo de aquellas personas a las que ya les va bien? ¿Qué pasa si usamos el error como herramienta pedagógica? La diversidad de factores también altera el producto y las personas que hacemos matemáticas sí la construimos desde lugares diversos, dando resultados diferentes. Días así nos ayudan a resignificar su quehacer, desde la diversidad y la inclusión, ¡para hacerla con y para todas las personas! ¿Juguemos a redefinirlas?

La autora es Matemática, comunicadora científica y académica en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. @ellalamatemática