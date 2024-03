e88c71c733

Nacional Tohá por allanamiento al director de la PDI: “Nos preocuparemos de que no perjudique el trabajo policial” La ministra del Interior destacó que al Gobierno le preocupa la situación, pero "no le corresponde intervenir de ninguna manera en esta investigación", dado que es una causa que lleva la Fiscalía, poder del Estado que "actúa con plena autonomía". Diario UChile Viernes 15 de marzo 2024 13:00 hrs.

A pocas horas de conocerse del allanamiento de la oficina y domicilio del director de la PDI, Sergio Muñoz, la ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró que el Gobierno se encargará de que “esta situación no perjudique el trabajo policial”. La autoridad policial será formalizada el 19 de marzo por los presuntos delitos de revelación de secreto y por revelación de investigación de lavado de activos, debido a pruebas contundentes que lo vinculan con el caso Audios, que es protagonizado por Luis Hermosilla, Daniel Sauer y Leonarda Villalobos. La secretaria de Estado afirmó que en los próximos días se formalizará a la autoridad policial en el marco la investigación del caso Hermosilla o caso audios. “Esta diligencia se da a propósito de la causa que lleva la fiscal Lorena Parra, que ha declarado secreta la investigación, por esa razón muchos detalles sobre esto no podemos entregar”, declaró. La titular del Interior afirmó que al Gobierno le preocupa esta situación, pero que: “Respetamos el trabajo de la Fiscalía, es un órgano autónomo y creemos que es muy importante que esta investigación se lleve adelante para esclarecer planamente cualquier acusación que exista y se actué en consecuencia con el marco de la ley”. “Si bien al Gobierno no le corresponde intervenir de ninguna manera en esta investigación en ninguna dirección, y eso hay que decirlo categóricamente. Es un causa que lleva la Fiscalía, que actúa con plena autonomía”, señaló. No obstante, Tohá destacó que al Gobierno “sí le corresponde, y de eso nos vamos a preocupar, que esta situación no perjudique el trabajo policial, no perjudique la estrategia de seguridad y en definitiva no termine perjudicando a las personas”.

