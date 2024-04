e98cc16c9d

Deportes Javiera Saldaña, atleta de Olimpiadas Especiales Chile: “Me ha costado, pero he aprendido mucho del deporte” La deportista nacional fue medallista de oro en el Mundial de Berlín 2023 y es una de las chilenas clasificadas a los Juegos Latinoamericanos de Asunción a disputarse en octubre de este año. Cuenta sus inicios y su experiencia en Alemania. Camilo Vega Martinez Jueves 11 de abril 2024 11:18 hrs.

Fue medallista de oro en el Mundial de Berlín 2023 y hoy es una de las chilenas clasificadas a los Juegos Latinoamericanos Asunción 2024 en la prueba de los 100 metros planos. Javiera Saldaña ha superado cada meta que se ha puesto desde que empezó a practicar deporte a sus 13 años. Es una de las atletas destacadas de Olimpiadas Especiales Chile y en diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, en medio de la realización de los Juegos Nacionales de Verano, relató su historia. Aún con una discapacidad intelectual, Saldaña comenta con emoción que su “vida siempre ha sido el deporte”. “El aprendizaje y desarrollo me ha costado, pero he aprendido mucho del deporte”, reconoció. Para Javiera, todo comenzó cuando decidió entrar a un taller en su colegio. En ese sentido, destacó la relevancia de su profesora Sara González como un pilar en sus inicios. “Ella me entrenó hasta que se retiró. En ese momento dije ‘ya no voy a poder, va a ser distinto mi entrenamiento’. Porque en las vacaciones me entrenaba en las tardes, en las mañanas, aunque sean las 8 de la mañana. Con ese entrenamiento pude darlo”, contó. Con orgullo, mientras sus compañeros van y vienen en la pista atlética del Estadio Nacional, Javiera Saldaña recuerda sus grandes logros y experiencias compitiendo fuera de Chile. “A mis 15 años clasifiqué al Mundial de Dubai y fue mi primer viaje fuera. El año pasado viajé a Berlín, estuve casi tres semanas, dos intensas de pura competencia”, expresó. Fue esa experiencia en Alemania donde tuvo uno de sus grandes logros, aunque no fue sencillo debido a las condiciones en las que se desarrolló la competencia. “Nos tocó lluvia, a último minuto suspendieron la competencia. Al día siguiente teníamos que competir de nuevo, eran finales. Me traje oro y plata en las pruebas que hice”, rememoró la deportista. Pese a todas las dificultades que ha afrontado, su mentalidad ha sido clave para su progreso como deportista. Ello se refleja en sus resultados de un Mundial a otro, culminando con la obtención de la medalla de oro en Berlín 2023. “Me emocioné mucho”, comentó en primer lugar al ser consultada por sus sensaciones tras la victoria en dicha competición. “Lloré, porque en mi otro Mundial (Dubai) no me traje medalla de oro. Me traje quinto, sexto y octavo lugar. Esta fue mi oportunidad. Siempre la pensé y la tuve en mente. Esta es mi meta. Yo me traigo esta medalla. Y me la traje”, aseguró rebosante de alegría. Respecto al apoyo de Olimpiadas Especiales Chile, Saldaña lo destacó como “fundamental”. “Podemos conocer regiones, comunas. Podemos competir fuera de Santiago. Compartimos con varias personas, en colegios, con y sin discapacidad. Eso es bueno porque así la gente ve cómo somos nosotros”, cerró la atleta nacional. Foto: Olimpiadas Especiales Chile

