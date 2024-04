e7a6674817

Deportes Fernanda Aguirre y su cupo a París 2024: “Aún me cuesta asimilar esta clasificación” La taekwondista se transformó en la clasificada número 21 de nuestro país a los Juegos Olímpicos que se realizarán en Francia. "Fue un proceso difícil, pero se logró el objetivo", recalcó. Claudio Medrano Lunes 15 de abril 2024 12:22 hrs.

La taekwondista Fernanda Aguirre tiene muchos motivos para estar feliz. En primer lugar, la semana pasada se transformó en la clasificada número 21 de nuestro país a los Juegos Olímpicos París 2024 y en segundo lugar, por primera vez en la historia de Chile, dos exponentes del taekwondo estarán presentes en el evento más importante del deporte mundial. A esto hay que sumar que para Aguirre será una suerte de revancha dado que pese a clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, no pudo participar producto de un contagio de covid-19. Por lo mismo, en conversación con Radio Universidad de Chile, la deportista del Team Chile expresó su alegría por la clasificación “estoy demasiado feliz, demasiado contenta. Aún me cuesta asimilar esta clasificación nuevamente a los Juegos Olímpicos”, confesó la taekwondista. Aguirre recordó que “hubo muchos obstáculos en el camino, pero siendo perseverante y resiliente logré cumplir esta meta y que ahora es parte de un objetivo. Así que con mucha calma pero a la vez muy emocionada”. La taekwondista agregó que “es muy lindo representar nuevamente al país en unos Juegos Olímpicos y qué mejor que hacerlo con mi compañero Joaquín Churchill ya que por primera vez en la historia de Chile se clasifican dos taekwondistas a los Juegos, así que muy orgullosa de eso”. Fernanda Aguirre mencionó además que no fue un proceso fácil conseguir esta clasificación “tuve una gira preparatoria en la que no me fue muy bien, me fracturé un mes antes la mano, tuve que cambiar de categoría, pero a pesar de todo eso pude conseguir la meta”. Finalmente, la deportista chilena se mostró agradecida de la gente que la acompañó durante este proceso “y también a mí por haber seguido con el deporte, entrenando, persistiendo y haber peleado con el corazón. Estaba muy conectada con el momento. Mi cuerpo y mi mente estaban como alineados, así que salió todo bien“. Foto: Photosport.

