Alejandro Tabilo sumó una nueva corona y quedó en las puertas del top 30

El chileno no tuvo mayores complicaciones para superar al español Jaume Munar, obteniendo en Aix-en-Provence su sexto título de la categoría Challenger y su segundo trofeo del año.

Diario UChile Domingo 5 de mayo 2024 11:18 hrs.

Tenis, Alejandro Tabilo vs Sebastian Baez El tenista Alejandro Tabilo de Chile celebra punto en contra de Sebastian Baez de Argentina por la ifinal del ATP 250 de Santiago 2024 en el Club San Carlos de Apoquindo en Santiago, Chile. 03/3/2024 Felipe Zanca/Photosport Tennis, Alejandro Tabilo vs Sebastian Baez The tennis player Alejandro Tabilo of Chile celebrate point against of Sebastian Baez of Argentina in the match for the final ATP 250 Santiago 2024 at the Club San Carlos de Apoquindo in Santiago, Chile. 03/3/2024 Felipe Zanca/Photosport