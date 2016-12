Machi Francisca Linconao anuncia huelga de hambre

El jueves pasado la primera sala de la Corte de Apelaciones de Temuco decretó nuevamente la prisión preventiva de la machi Francisca Linconao.

Por ello, la vocera de la autoridad mapuche, Ingrid Conejero, informó que Linconao, quien se encuentra en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, tomó la determinación de iniciar una huelga de hambre.

De esta manera, la Machi pretende ejercer presión ante el Ejecutivo para que se pronuncie sobre su situación. Esto, luego de haber enviado tres cartas que no han sido respondidas.

En tanto, este viernes a través de un video difundido por los miembros de la comunidad de Linconao, la machi expresó: “Estoy muy enferma. Muy grave de salud. Llevo nueve meses encerrada en la cárcel. Soy inocente de lo que me están culpando. Ahora espero una respuesta del Gobierno. Les pido una ayuda para que me saquen de la cárcel, pero si no me dan una respuesta voy a realizar una huelga de hambre. Eso es lo que voy a hacer, porque no tengo otra opción. Me siento muy mal, me siento cansada, aburrida, agotada y ya no sé qué pensar”.

Linconao es una de los 11 imputados por el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay y, durante los últimos meses, ha experimentado un grave deterioro de su salud.