Rafael Moreno: “Si la DC compite sola, perderá la mitad de sus parlamentarios”

“La DC ha perdido apoyo, no por haber estado en la Nueva Mayoría, sino porque hemos visto que se han cometido errores”, fueron las palabras con las que el ex senador y ex embajador militante de la Falange Rafael Moreno se refirió a la situación que vive su partido en la coalición, la cual de acuerdo a Moreno debe ser reformulada después de las elecciones de noviembre.

No obstante, el ex parlamentario fue enfático al señalar que la DC no puede pretender competir en solitario en las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales, como lo han plateado algunos militantes, ya que de esa manera sólo logrará perder un gran número de senadores y diputados.

Moreno aseguró que el partido lo que debe hacer es abocarse a generar un programa propio que sea presentado al resto de sus potenciales aliados para conformar una alianza política en la cual quienes no compartan algunos de los ejes principales, simplemente sigan su propio camino. De todas maneras, plantea que ninguna colectividad puede ser, de antemano, descartada.

Cómo analiza la situación interna de la DC a la luz de los resultados de la encuesta CEP y que arrojó que es Alejandro Guillier el candidato más competitivo de la Nueva Mayoría ¿Que debería hacer el partido frente a esta situación?

La DC está en el proceso de resolver su directiva nacional, por lo tanto, ese es un dato que tiene activada a toda la gente militante y simpatizante del partido y resta saber cuál va a ser la conducción. Eso tiene un encadenamiento natural con la junta nacional que es a fines de enero, en donde debería fijarse ya, definitivamente, la línea que el partido debe seguir respecto de las elecciones, tanto parlamentarias como presidenciales de este año.

Ahora, respecto de la encuesta, la verdad es que yo no le doy un mayor significado. El senador Guillier será una bellísima persona, pero nadie sabe lo que piensa y yo no he escuchado dentro de la DC a nadie que esté entusiasmado con él. No hay animadversión, pero no hay ninguna razón para apoyarlo. El tema está en que la DC tiene primero que fijar un programa a fondo, con valores, con ideas, defender la probidad, defender la ética, defender lo que significa una sociedad más participativa, verdaderamente solidaria con los valores comunitarios en los cuales hemos creído toda nuestra vida, y en ese sentido, el tema no se llama ser progresista o no progresista, nosotros siempre hemos sido un partido de avanzada, nunca hemos estado aliados con la derecha en situaciones de gobierno, por lo tant,o ese fantasma está despejado, pero lo que ocurre es que la DC tiene que primero tener un programa y en torno a ese programa decidir qué va a hacer, si va a ir o no a las primarias internas, creo que las primarias internas, tengo la sensación que la DC lo dan por descartado. Puede que haya una opinión muy aislada, pero no veo a nadie entusiasmado con eso. A nadie.

Entonces la DC a quién debe apoyar

La DC tiene que tener claro que si pretende llevar un candidato a la primera vuelta en la elección presidencial, es casi imposible que haya un acuerdo parlamentario en relación a lo que va a ser la elección simultánea de senadores y diputados, por lo tanto la DC se queda sola, y al quedarse sola va a perder la mitad de los parlamentarios, porque no van a sumar junto con otra.

Desde “Progresismo con Progreso” se ha planteado que la Nueva Mayoría no tiene proyección después de 2017, y justamente han manifestado que la DC debería llevar una lista parlamentaria única ¿Qué le parecen estas propuestas?

Yo tengo cariño y aprecio por toda la militancia del partido, y en particular por ellos, no me he sentido nunca identificado con ellos, pero la verdad es que les tengo simpatía y tienen todo el derecho a dar una opinión. En eso quiero ser absolutamente claro: yo rechazo las ideas que he escuchado de una o dos personas como que habría que marginar a estas personas de la DC por opinar, eso sería traicionar la esencia de lo que somos. Tienen todo el derecho a opinar, distinto es que estemos de acuerdo o no. Yo creo que esto de Progresismo con Progreso es una imagen de adjetivos más que sustantivos, porque en el fondo qué es lo que están diciendo, no me van a decir que la DC es un partido de derecha, no lo ha sido nunca, entonces de qué progresismo me están hablando. Somos los autores de la Reforma Agraria, de la sindicalización, de la chilenización del cobre, de la promoción popular, hemos apoyado la nacionalización total del cobre, entonces qué nos vienen a decir de progresismo con progreso. Lo que pasa es que hay que tener progreso, eso es verdad, las formas cómo llegar a eso es distinto. Ahora, si eso se amarra o no a un pacto como la Nueva Mayoría se verá en torno al programa que la DC plantee dentro de los próximos meses. El programa va a decidir con quienes nos juntamos y con quienes no, quienes no están de acuerdo con algunos de nuestros valores seguirán un camino distinto, o viceversa. Le doy un caso concreto: la educación. Nosotros somos partidarios de fortalecer la educación pública, pero no amagar la educación subvencionada particular que hace grandes progresos, y por lo tanto, nunca hemos estado a favor del lucro, pero jamás permitiremos que se liquide la educación privada. Si alguien no está de acuerdo con nosotros, muy bien camine por su lado.

Desde su punto de vista, la DC no debería, a priori, marginar en una futura coalición al Partido Comunista o a las fuerzas más de izquierda

Nosotros no tenemos por qué andar anatemizando a nadie. La gente tendrá que juzgar el valor de las ideas, los comportamientos, las historias y las solidaridades que expresa cada uno de estos programas y nuestros pensamientos. Si algunos quieren solidarizar con situaciones que nosotros no estamos de acuerdo, no estaremos juntos no más. Pero si llegamos a un consenso en el cual ese tipo de solidaridades quedan postergadas, podremos convivir.

La Nueva Mayoría entonces tiene que replantearse después de 2017

Sí, claro que sí, tiene que haber un programa nuevo, distinto. Eso lo tengo claro, porque no vamos a seguir con lo mismo, si usted se da cuenta que la gente está en contra de la Reforma Educacional de todos los lados, no vamos a seguir con lo mismo diciendo que eso es bueno. Es bueno fortalecer la educación pública, pero es muy malo los métodos que se están usando, y en eso no hay que tener temor. Y lo mismo vale en el tema de la sindicalización, nosotros hemos sido partidarios toda la vida de los sindicatos, pero queremos sindicatos y sobre todo empresas donde participen los trabajadores en los directorios de las empresas, pero no venir aquí a decir que sencillamente hay que dividir a los sindicatos porque unos son de un color y otros de otro. Mire lo que pasó en Sodimac, la huelga que les costó tanto dolor a los trabajadores, por estar divididos.

Desde el punto de vista de los acuerdos, primero el programa y no un programa de 200 páginas que la gente al final no lo leerá. Usted tiene que tener cuatro o cinco ejes, la punta del arado. Eso es lo que la gente siente, si usted le dice a la gente que quiere hacer una sociedad en la cual van a pagar impuestos los que tienen que pagar, vamos a disminuir de una forma racional la diferencia entre los que tienen mucho y los que tienen poco. Vamos a hacer una educación equitativa, no vamos a hacer una expoliación, no, vamos a modificar el tema del agua, aunque no le guste a algunos, porque eso no puede seguir como está. Esas son las ideas fuerza.

José Miguel Insulza planteó que hay militantes de la DC que nunca han creído en la Nueva Mayoría, y que incluso buscarían aliarse con fuerzas de centro derecha.

Para serle franco, no he escuchado a nadie y me muevo en distintos círculos, comparto mucha opinión con mucha gente, no he escuchado absolutamente a nadie que me diga que quiere irse a un acuerdo con la centro derecha. Ahora, si José Miguel conoce a alguien, bueno que lo diga o que lo guarde, da lo mismo, porque en la DC eso no tiene fuerza y sencillamente es una frase que no tiene proyección. No hay absolutamente ninguna posibilidad de un pacto o alianza electoral o política con la derecha. No hablemos de la centro derecha porque es una ficción lo de centro derecha, es la derecha. Por lo tanto, nosotros somos un partido que va a buscar nuestros aliados, nos sentimos cómodos con el Partido Socialista, nos sentimos cómodos, en general, aunque algunas veces con alguna dificultad, con el PPD, con los radicales hemos tenido acuerdo durante muchos años, y con los comunistas, bueno, se verá de acuerdo con el programa y punto. Si estamos de acuerdo en las cosas centrales haremos un acuerdo, pero si hay desacuerdo no nos vamos a quedar callados ni echar las cosas que no queremos debajo de la alfombra.

¿Considera que la DC ha sido perjudicada al interior de la Nueva Mayoría?

No. Nadie saca las cuentas así. La DC ha perdido apoyo porque ha sido, yo diría, blanda en defender sus valores y sus principios dentro de sí misma, primero. No haber sido más duro y más drástico respecto de la gente que falta a la probidad. Eso es lo que tenemos que demostrar. El valor del discurso de la Carolina Goic en el funeral de Patricio Aylwin, fue pedir disculpas y esas disculpas hay que hacerlas sentir. No basta la palabra, porque si no se va a quedar en una cosa sencillamente de oportunidad, pero la verdad es que la DC ha perdido apoyo, no por haber estado en la Nueva Mayoría, sino porque hemos visto que se han cometido errores. Le cito uno: el error de ir a una elección de intendentes sin saber qué atribuciones tienen es una soberana tontera. Eso desprestigia, porque queda la sensación que los políticos y parlamentarios son sencillamente oportunistas, que están a que un grupito les diga cualquier cosa para sentirse populares y votan cosas de las cuales después se arrepienten.

Usted habla que la DC debería ser más estricta en relación con la probidad, en ese sentido ¿el diputado Roberto León, a su juicio, debería asumir la jefatura de bancada del partido, considerando que su hijo está siendo investigado por casos de boletas falsas a SQM?

En lo personal, creo que sería mejor que no lo hiciera. No tengo nada personal contra él, pero yo en su lugar no lo haría.