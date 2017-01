PPD Y PS no sancionarán a militantes que apoyen a Guillier

Fue la primera de las definiciones presidenciales del mes de enero. La proclamación del senador Alejandro Guillier como el abanderado presidencial del Partido Radical ha comenzado a complicar la opción de los otros aspirantes a La Moneda, principalmente la del ex presidente Ricardo Lagos.

Esto, debido al creciente respaldo que tendría el representante de Antofagasta en partidos como el PS e incluso el PPD que este sábado formalizará su apoyo al ex mandatario. De hecho, este martes la directiva de ese partido se reuniría con sus parlamentarios para abordar dicho escenario.

Sobre este tema se refirió el presidente del PPD, Gonzalo Navarrete, quien aseguró que el partido no tomará represalias en contra de quienes opten por otra carta a La Moneda, aunque descartó dar “libertad de acción a sus militantes”.

“El PPD tiene una decisión que va a tener un candidato propio en la primaria, por lo tanto, eso significa que Guillier no está en la decisión del PPD el día sábado (…) no estamos en la época de la inquisición, no vamos a expulsar ni vamos a hacer nada en ese sentido con personas que tengan legítimamente esa opinión, pero vamos a tratar de convencer a la mayoría de que se está haciendo una contribución democrática”.

Desde el Partido Socialista, el alcalde de El Bosque y vicepresidente de la colectividad, Sadi Melo, fue una de las figuras que participó en la proclamación de Guillier, lo que no fue bien visto por la colectividad, tomando en cuenta que aún no existe una definición en la materia.

En esa línea, la presidenta del PS, Isabel Allende, desdramatizó esta situación, enfatizando que se trata de respaldos a título personal y que espera que una vez que exista una definición los militantes respalden a la carta presidencial del socialismo.

“En este ámbito, las personas perfectamente a título personal concurren, más allá de que sea un diputado o que sea un vicepresidente (…) es lógico porque aún el Partido Socialista no ha resuelto institucionalmente su opción. Es lo esperable cuando el partido lo resuelva que la gente se alinee”.

Mientras, para el Partido Radical el actual escenario muestra que sólo Guillier podría ganarle la elección al eventual abanderado de Chile Vamos, Sebastián Piñera. Así lo afirmó Ernesto Velasco, quien además cuestionó la idea de designar a un candidato a partir de las cúpulas partidarias.

“Lo que hay que decir es qué persona está en mejor condición de liderar y de restituir la confianza de los chilenos en lo público y creo que Alejandro Guillier tiene muy buenos pergaminos, también hay otros, pero creo que él tiene justos títulos para avanzar en esa línea, yo creo que es impensado que entre cuatro paredes podamos elegir el representante que nos va acompañar para fin de año, eso es impensado (…) no perdamos el foco, quién está en mejor condición de derrotar a Piñera”.

En relación a otras colectividades de la Nueva Mayoría, tanto el MAS como la Izquierda Ciudadana anunciarían durante los próximos días su apoyo a la candidatura del senador por Antofagasta.

Una situación que deja en un mal pie a Ricardo Lagos quien en la última encuesta CEP marcó apenas un cinco por ciento de las preferencias, provocando que incluso el comité central del PS se negara a proclamarlo directamente como candidato de la colectividad, situación que será materia de análisis en los próximos encuentros de la instancia partidaria.