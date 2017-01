Más de 200 médicos son inhabilitados para ejercer en Chile

Tania González |Martes 17 de enero 2017 21:09 hrs.

Según la presidenta del Regional Santiago del Colegio Médico, Izkia Siches, los médicos que reprobaron el Eunacom no son los únicos que no podrán trabajar en el país. "Para esas poblaciones donde médicos no van a poder trabajar en el sector público, el Ministerio está pensando en un plan de contingencia", dijo.