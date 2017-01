Claudia Pérez: “Quien finalmente está pagando la cultura en Chile son los artistas”

Durante este fin de semana bajará el telón el Teatro de la Palabra, uno de los centros culturales que durante los últimos siete años fue uno de los escenarios más importante del país.

Hace unos meses lo mismo ocurrió con el Teatro de la Memoria, espacio dirigido por el actor Alfredo Castro que finalmente debió cerrar sus puertas producto de graves problemas económicos.

En este contexto, Claudia Pérez, actriz y directora del Sindicato de Actores, indicó que una de las soluciones a esta extinción es la Ley de Artes Escénicas, normativa que fue creada en conjunto por distintas compañías teatrales y que debe ser enviada al Congreso durante este año.

En este sentido, Claudia Pérez manifestó que “en la Ley de Artes Escénicas hay un punto donde se pide subvención para las salas y para las compañías de teatro, porque quien finalmente está pagando la cultura en Chile para que exista son los artistas”.

“Los artistas pagan por trabajar: los bailarines, los que hacen circo contemporáneo. En general uno mismo financia el arte en Chile”, enfatizó.

Seguridad laboral para las artes escénicas

El pasado jueves, en tanto, el Sindicato de Actores (SIDARTE) y el Instituto de Seguridad Laboral tenían previsto dar a conocer un plan que les permitirá a los trabajadores de las artes escénicas mejorar sus condiciones laborales.

Sin embargo, la cita fue cancelada por una descoordinación de las agendas de las autoridades, entre ellas, la de la ministra del Trabajo Alejandra Krauss.

Pese a ello, desde el Sidarte indicaron que la actividad volverá a programarse.

En esta línea, Claudia Pérez manifestó que uno de los grandes conflictos de las artes escénicas en el área laboral es la contratación: “El mayor problema es la no formalización, o sea, la falta de contrato. Todas las contrataciones son ‘a lo amigo’ y eso provoca un vacío legal, un vacío de precariedad para nuestro medio, porque la mayoría no tiene ni Isapre ni AFP. Es decir, más allá de que uno crea en el sistema o no, uno no cuenta con una protección real”, señaló.

Por otro lado, Jaccob Sandoval, director Nacional del Instituto de Seguridad Laboral, manifestó que los trabajadores de las artes en general son uno de los sectores donde mayor irregularidad existe.

Además, indicó que es común que los actores enfrenten accidentes producto de las deficiencias que existen en sus lugares de trabajo.

“Producto de las situaciones en que ellos desarrollan su trabajo, muchas veces con construcciones o restos de construcciones producto de las obras que tiene que realizar y el levantamiento de escenografía, quedan muchos escombros donde ellos tienen que estar permanentemente trabajando. Eso genera caídas, situaciones de accidentes con resultados de lesiones. Esta situación de vulnerabilidad se da por dos cosas: uno, el trabajo independiente que desarrollan y segundo, el desconocimiento de las condiciones de seguridad laboral”, destacó.

“En Chile tenemos el orden del 30 por ciento de trabajadores que no están adscritos a un contrato de trabajo y, por lo tanto, hay una cantidad bastante importante que no tienen esta cobertura. En esa masa laboral no sólo están los trabajadores de la música y la danza, sino que también muchos otros trabajadores”, concluyó.