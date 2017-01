DC pide plebiscito interno por carrera presidencial

Pese a que no todos los sectores están en acuerdo, el documento se votará este 28 de enero en la junta nacional del Partido.

Cristiana, entre ellos Gutemberg Martínez, Ignacio Walker y Gustavo Paulsen, planteó realizar un plebiscito interno para definir si participarán de las primarias de la Nueva Mayoría o si van directamente a la primera vuelta con un candidato propio.

En el documento que elaboraron solicitan solucionar este escenario que ha mantenido tensionado al partido. “Es necesario que exista una posición clara y distintita de parte de la base militante de la DC”, manifestaron.

Sin embargo, no todos están de acuerdo. El diputado Patricio Vallespín aseguró que a estas alturas realizar un plebiscito no sería una medida adecuada porque no existirían los plazos suficientes para asumir un proceso de estas características.

Además, el parlamentario insistió en que la presidenta de la DC Carolina Goic se alza como la figura política con mayor fuerza desde la colectividad, por lo que desestimó la posibilidad de que compita con otros nombres.

Pese a los reparos, el documento se analizará el próximo sábado 28 de enero, fecha programada para la junta nacional del partido.

En esta instancia, algunos sectores también esperan que se proclame a Carolina Goic como candidata de la colectividad, aunque se estaría negociando internamente para que sea un acuerdo transversal.

Por lo mismo, la misma presidenta de la Falange se ha reunido con la ex ministra de educación Mariana Aylwin quien lidera el sector denominado “Progresismo con Progreso” y quien ya habría comprometido su respaldo.