Comunera mapuche protegida por la Cidh es detenida y su hijo recibe disparo

Los hechos ocurrieron luego que la comunidad decidiera cortar el camino de acceso instalando un tronco en la ruta para que las patrullas no ingresaran al sector. Una medida que responde a los constantes hostigamientos que reciben por parte de las policías y las denuncias que hasta ahora no han evitado las agresiones.

La lonko afirmó que fue amenazada de muerte por uno de los sargentos de Carabineros, que la golpeó en su ojo y la arrastró por el suelo tomada del pelo. “Me sacó mechones de pelo y me decía india culía a cada rato. Me preguntaba en qué trabajaba mi hija para sacar más información. No se cómo gente tan grosera, tan mala clase, puede ser parte de esa institución”, relató.

Cerca de las 20 horas de este sábado, la lonko Juana Calfunao fue dejada en libertad, mientras su hijo se encontraría hospitalizado por los cerca de 40 perdigones que recibió en su cuerpo.

Al salir de la Comisaría de Padre Las Casas, Calfunao interpuso una querella contra todos los que resulten responsables por estos hechos. “Esa tierra me corresponde por herencia y no seguiré aceptando que entren una y otra vez a amedrentar a mi familia”, manifestó.

La dirigenta mapuche y ex consejera de la Conadi, Ana LLao, dijo que es preocupante que ni siquiera las medidas internacionales sean respetadas. Eso refleja una incoherencia en la postura del Estado respecto del conflicto que mantienen con el Pueblo Mapuche, según manifestó. “En esto vemos un Gobierno indolente que no adopta la misma posición frente a personas no mapuche, ahí sí que se cumple lo que la justicia internacional determina”, expresó.

Además, la representante mapuche aseguró que el racismo ha aumentado en la sociedad por la desinformación que encabezan los poderes fácticos como las multigremiales y la Iglesia Católica.

“Estamos más que en una colonización en una plena invasión. Me preocupa que algunas personas me digan que me cuide cuando estoy en Temuco y que cuentan que ellos a veces prefieren no decir que son mapuche por las represalias o porque abiertamente los discriminan”, comentó.