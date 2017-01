Benoit Hamon: El líder estudiantil que pretende cautivar a la izquierda francesa

Benoit Hamon gana por amplio margen las "elecciones primarias ciudadanas". Más de 15 puntos le separan del ex Primer ministro socialista, Manuel Valls. Su desafío inmediato, reunir la mayoría de la izquierda, aparece como tarea imposible.

Este domingo se confirmó que el abanderado socialista será Benoit Hamon. El político ganador de elecciones primarias ciudadanas el pasado 22 enero, refrendó su victoria en la segunda vuelta del proceso, donde aventajó con un 58 por ciento de las preferencias a Manuel Valls, el primer ministro de François Hollande que obtuvo el 41% de los votos.

En su primer discurso, el ex ministro de Educación de llamó a la unidad del sector. Así afirmó que su primer tarea será unir a la izquierda y los ecologistas: A partir de este lunes propondré a todos los que se reconocen en la izquierda y la ecología política, en particular Jean Luc Melanchon (candidato de la llamada “Francia insumisa, el pueblo soberano”), y a Yannick Jadot (candidato ecologista), construir juntos una mayoría gubernamental coherente y durable por el progreso social, ecológico y democrático”.

Hamon es descrito como el representante de la izquierda idealista. Pese a sus 49 años encarna los conceptos más jóvenes del socialismo francés. En esa línea destaca su renuncia al cargo en Educación luego de cuatro meses como ministro. En el momento declaró que se iba descontento con la política de austeridad del Ejecutivo.

En las propuestas del hombre formado en las luchas estudiantiles destaca su reforma laboral. El proyecto incluye derogar la polémica ley creada por Valls y aplicada durante el gobierno actual. También reforzó un ideario a favor de la ecología, de la legalización de la cannabis y, principalmente, de una política migracional menos restrictiva que sus oponentes.

Las presidenciales de mayo

Benoit no es el favorito de su sector. Según los últimos sondeos Emmanuel Macron, ex ministro de Economía de Hollande (2014-2016) y ex banquero del banco Rothschild es el preferido de la izquierda. La carta del movimiento ¡En marcha! es acreditado por el 20 por ciento de los votos.

Así el gran desafío de Hamon es convertirse rápidamente en el centro de gravedad de la política francesa, un espacio que le disputan Marinne le Pen, la dirigente de la formación de extrema derecha Frente Nacional; Emmanuel Macron; François Fillon, candidato de la derecha, empantanado por el escándalo que involucra a su mujer en el cobro de 500,000 euros en sueldos como “asistenta parlamentaria”, que podría resultar un empleo ficticio, o Jean-Luc Melanchon a quien las encuestas dan cerca de 10% de las preferencias de voto.

Cada uno de esos candidatos tiene una propuesta incompatible con las principales proposiciones de Benoit Hamon. Por ejemplo, “el ingreso universal”, su propuesta principal que tiene como objetivo otorgar a cada francés un ingreso de 750 euros mensuales, independientemente de su nivel de ingresos. Reducir el tiempo de trabajo paulatinamente y a través de varios dispositivos hasta que se ubique en 32 horas por semana o 4 días de trabajo. O bien la igualdad salarial entre hombres y mujeres.