Cumbia All Stars: Vamos a hacer bailar a los chilenos hasta de cabeza

Cada cierto rato, el cantante “Lucho” Carrillo interrumpe la conversación sobre Cumbia All Stars para recalcar un tema. Lo que lo preocupa no es el baile ni las giras ni los festivales. Se trata de un asunto familiar: está feliz de venir a tocar a Chile, porque su madre nació en Antofagasta y su abuela, en Valparaíso. “¡Por favor, brother, resáltalo mucho, que un hijo peruano y chileno viene a hacerlos bailar!”, dice a través de la línea telefónica, justo antes de comenzar un ensayo en Lima.

La banda, que también conforman los guitarristas “Lucho” Reyes y César Nicho, el bajista Manuel Pecho, el baterista Dante Reyes y los percusionistas “Sanguito” Cadenas y “Chiquito” Matos, se prepara para un recorrido que pasará por Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Acá serán parte del festival Womad, que se realizará entre el 17 y 19 de febrero en la Plaza de la Paz de Recoleta.

“Es una alegría muy grande ir a Chile, para mí en especial, porque es parte de mis raíces. Nos sentimos muy contentos de llevar la cumbia peruana y hacer bailar a los chilenos hasta de cabeza. Tengo entendido que ahí se hace una cumbia sabrosa también y esperamos alternar con alguna agrupación que haga cumbia allá”, adelanta el vocalista.

Cumbia All Stars tiene una historia singular. En 2012, el festival peruano Selvámonos quiso cerrar su programación reuniendo a músicos que en el pasado habían formado parte de nombres clásicos de la cumbia peruana. La actuación fue un éxito, así que el grupo y sus productores -el peruano José Rodríguez y el francés Lionel Igersheim- decidieron llevarlo más allá. Publicaron el disco Tigres en fuga (2014) con el sello World Village y, sobre todo, organizaron giras por Europa. Han estado en Inglaterra, en Suiza, en España, en Bélgica y en Holanda, entre otros países. “Estamos felices de seguir así con los años, porque pensábamos que a lo mejor ya no podíamos hacerlo. Imagínate, ya todos somos mayores, pero somos como una especie de Buena Vista Social Club”, asegura Carrillo.

Claro, cada uno de los integrantes del septeto alinearon como titulares en numerosos grupos de cumbia desde fines de los ‘60. El cantante estuvo en Los Diablos Rojos. El guitarrista “Lucho” Reyes también pasó por esa formación, además de Los Topacios. Su colega César Nicho ha tocado en Los Girasoles. El bajista Manuel Pecho pasó por Los Beat 5 y Los Invasores, mientras que los percusionistas estuvieron en Los Girasoles, Manzanita y su Conjunto y Los Hijos del Sol, entre otras bandas.

Con esos antecedentes, varios festivales europeos los han puesto en su cartel. El más llamativo, el británico Glastonbury, que en 2015 por primera vez tuvo a un grupo peruano sobre uno de sus escenarios. “Tenemos suerte de ser elegidos, porque significa que nuestra música le gusta a la gente y mientras la gente lo pueda bailar, nos sentimos contentos. Como se dice acá en el Perú, no estamos perdiendo el tiempo, estamos gozando y haciendo gozar a la gente”, dice Carrillo.

Acaban de grabar un nuevo disco. ¿Qué se puede adelantar sobre éste?

Tenemos un disco que se llama Tigres en fuga y este es La vuelta del tigre, porque nos fuimos en fuga, estuvimos en 46 festivales y ahora estamos regresando -responde “Lucho” Carrillo entre carcajadas. Tenemos un tema que nos gusta mucho, que se llama “El baile del cangrejo”, del cual hemos hecho un video que lanzaremos la primera semana de marzo. A Chile vamos a ir a tocar algunos de los temas que hemos hecho en este nuevo trabajo musical, vamos a tocarlos en calidad de primicia.

¿Son versiones o son canciones originales?

El 90 por ciento son temas nuevos de nosotros. Solamente tenemos una que otra versión de cumbia de Colombia, un par de temas por ahí, pero la mayoría son creaciones de mis compañeros.

¿Por qué en los últimos años ha habido un resurgimiento de la cumbia peruana?

Yo considero que es como un fenómeno, es la cobertura de algo diferente, algo nuevo. Europa ahora está ávida de conocer nuevos ritmos, nuevas agrupaciones y verdaderamente estos muchachos de Selvámonos y la disquera World Village acertaron al difundir nuestra música allá.

Han tocado varias veces en Europa y también fueron a EE.UU. ¿Qué es lo que llama la atención de esta cumbia allá?

Para nosotros fue una sorpresa y un reto. Imagínate, teníamos la dificultad del idioma y del género. Ellos no conocen, generalmente son gente acostumbrada a su rock, a sus bandas importantísimas de allá. No sabíamos si seríamos aceptados pero nos equivocamos, porque la recepción y la acogida fue grandiosa. Yo tengo 50 años en la música, imagínate qué alegría poder recorrer el mundo llevando mi arte y el estilo de esta banda con todos mis nuevos compañeros, que todos somos una familia.

¿Y saben bailar cumbia en esos países?

Es increíble, hasta de cabeza. Nosotros empezamos siempre con un tema instrumental, entonces se quedan mirando, conociendo, y ahí me toca mi labor. Entro gritando, poniéndoles las pilas y a las finales es un compartir sensacional. Como te vuelvo a repetir, bailan hasta de cabeza. El problema es que nosotros tocamos una hora y media o dos y después tenemos problemas porque ellos insisten para que sigamos. De verdad me siento muy contento por eso. ¡Y ahora más contento de ir a mis raíces, jamás me lo imaginé!