Sifup celebró retorno de competitividad en Fútbol Joven, pero criticó aumento de extranjeros

Después de dos años de certámenes con la participación de todos los clubes en una división única y agrupados en torno a criterios geográficos, la ANFP decidió dar marcha atrás y retomar la categorización por competitividad con sistema de ascenso y descenso en el Fútbol Joven, que comprende las divisionales sub-19, sub-17, sub-16 y sub-15.

Es así como este fin de semana, 38 equipos –dos menos que el año pasado por las desafiliaciones de Mejillones y Concepción- comenzarán a disputar el Campeonato de Apertura, que será el intermediario con el formato que era reclamado por varias voces técnicas, posibilitando iniciar el Clausura con Primera División y Primera B, esta última regionalizada en Norte, Centro y Sur.

“El fútbol crece cuando hay competitividad en todo sentido y es justo que los clubes que trabajan bien tengan una Primera División con rivales del mismo nivel, encuentro positivo volver a lo que había, pero fueron dos años de experimentar con algo que estaba anunciado que no era lo óptimo”, comentó Gamadiel García, presidente del Sifup.

En la serie sub-19 se mantiene la inclusión de cinco excepciones sub-20 y otros cinco sub-21 con la salvedad que solo uno de estos últimos pueden actuar en cada fecha juvenil. Además, se aumentó el número de extranjeros de siete a diez, doblando el máximo en cada serie de dos en 2016 a cuatro en la actualidad.

“Me parece contradictorio tener más foráneos en cadetes con la normativa de sumar minutos en los planteles profesionales, que en su momento fue presentada para potenciar las selecciones nacionales, la verdad no es muy claro lo que se pretende con esta medida”, añadió el timonel gremial.

Torneo de Apertura definirá equipos de Primera y Primera B

Los cinco grupos de las competencias 2015 y 2016 quedaron en el pasado, dando paso en el torneo venidero a los grupos Norte y Sur en las cuatro series. Además de la tabla en cada categoría, habrá una clasificación aparte con la sumatoria de las campañas globales de cada institución: los ocho primeros de cada zona pasarán a formar parte de la Primera División, el resto jugará en Primera B a contar del segundo semestre.

En lo específico de cada categoría, en este primer semestre jugarán todos contra todos en una rueda en cada grupo, accediendo a playoff solo los primeros y segundos, jugando semifinales cruzadas a partido único (1° Norte vs. 2° Sur y 1° Sur vs. 2° Norte), y con una final en cancha neutral.

Sistemas de ascensos y descensos se estrena en el Clausura

Lo que será los últimos meses de la temporada también está definido. En Primera División, los 16 equipos se enfrentarán en el Clausura todos contra todos en una rueda, accediendo a playoffs los cuatro primeros para determinar al campeón, que se enfrentará al ganador del Apertura para definir al representante chileno en Copa Libertadores 2018, certamen que se juega cada dos años desde que retornara en 2016.

La novedad será que los tres equipos de menor rendimiento global en las cuatro categorías descenderán a Primera B, siendo reemplazados por los ganadores de cada una de las zonas del nuevo ascenso divididas en base a un criterio geográfico: Norte, Centro y Sur, debiendo disputar dos ruedas para determinar a los ascendidos.

“Nos interesa que la voz de los futbolistas se escuche también en las series formativas, porque se trata del inicio de la carrera profesional y si bien hay varios clubes que trabajan de forma integral, otros no tanto, y la formación no sólo debe ser deportiva sino también hacer hincapié en la educación, porque no todos llegan a ser profesionales, hay mucho por abordar”, concluyó García.