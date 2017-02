Correo electrónico revela que Sebastián Piñera Morel estaba al tanto de inversión en Exalmar

Un correo electrónico que forma parte de la carpeta investigativa de la Fiscalía del caso Exalmar, demuestra que Sebastián Piñera Morel, hijo del ex presidente y potencial candidato presidencial de Chile Vamos, sabía de la inversión que Bancard realizaría en la empresa pesquera peruana, en momentos que Chile sostenía un juicio en La Haya por la delimitación marítima con el país del norte.

Esta información viene a cuestionar el que efectivamente, el ex jefe de Estado se haya desvinculado completamente de sus negocios, en circunstancias que parte de ellos formaban parte de un fideicomiso ciego creado para que se dedicara exclusivamente en sus labores en La Moneda.

El mensaje enviado por Cristóbal Silva, analista y asesor de la oficina familiar del empresario, se informa tanto a Piñera Morel como a Nicolás Noguera y Caros Marinetti, ejecutivos de Bancard, sobre el negocio que se estaba llevando a cabo en Perú.

En tanto, el diario La Tercera consigna la declaración entregada por Sebastián Piñera Morel ante la Fiscalía sobre este correo, en la cual el hijo del ex mandatario señaló que el envío del mensaje fue un error de parte de Silva, ya que la información que allí se entregaba “no guardaba relación con mi labor dentro de la empresa”.

“Respecto del correo que se me consulta, según me informó el abogado de la empresa, estuve copiado en un solo correo en que un analista, Cristóbal Silva, en un mail dirigido a Nicolás Noguera le comunicaba que se avecinaba la oferta pública inicial de acciones de la empresa Exalmar, lo cual me imagino fue un error del analista en cuanto a incluirme en un correo que no guardaba relación con mi labor dentro de la empresa. Debo decir que a mí no me llegó otra comunicación como esa más adelante”.

“A su pregunta, y en lo relativo a Exalmar, puedo decir que no tuve ninguna participación en dicha inversión. Esto en ninguna de las etapas del proceso, ni en el análisis, decisión de compra, ni en el seguimiento, y tampoco en ningún activo de ese tipo, ya que no era parte de mi rol dentro de la empresa. Mi rol era ver inversiones en fondos de inversión administrados por terceros”, concluyó Piñera Morel.

Fiscal Guerra: “No hemos descartado la responsabilidad penal del ex Presidente Piñera”

Durante la jornada, el fiscal a cargo del caso Exalmar, Manuel Guerra, reafirmó sus dichos sobre la investigación que involucra al negocio que hizo la oficina familiar del ex Presidente Sebastián Piñera, Bancard, desde un paraíso fiscal en la pesquera peruana mientras se desarrollaba en La Haya el juicio entre Chile y Perú.

El persecutor aclaró que en el futuro de la indagatoria y teniendo pruebas que lo acrediten, se podría imputar al ex mandatario por su responsabilidad en los hechos.

Manuel Guerra precisó que hasta ahora y tomando en cuenta la etapa inicial de las pesquisas, no está en condiciones de formular cargos por delito contra el candidato presidencial.

“Lo relevante sería encontrar elementos que dieran cuenta de su intervención directa en lo que son las operaciones efectuadas y eventualmente si es que se encontrase algún elemento que permitiese determinar que por ejemplo que se hubiesen utilizado datos que él podría haber tenido con obligación de reserva en función del litigio que Chile sostenía con Perú, hasta ahora no tenemos eso, hemos querido ser claros, pero en ningún caso descartamos completamente su responsabilidad, sería aventurado hacerlo, así que yo llamo a la tranquilidad, nosotros vamos a seguir desarrollando diligencias de investigación”, detalló.

El fiscal Manuel Guerra calificó de “equivocadas” las críticas de algunos personeros de la Nueva Mayoría, quienes aseguraron que sus afirmaciones en el diario La Tercera fueron “imprudentes”, otorgando un trato preferencial al ex mandatario.

El jurista indicó que el ex Presidente será llamado a declarar cuando se tengan todos los elementos necesarios.

“Me ha llamado la atención algunas publicaciones de ciertos personeros políticos que suponen que nosotros por lo menos habríamos exonerado de responsabilidad al ex Presidente Piñera y creo que probablemente no leyeron la entrevista completa, siempre hemos dicho que hasta ahora los elementos no permiten formular imputación como autor de delito, pero que obviamente uno sabe cómo estas cosas comienzan pero no como terminan”, subrayó.

El también fiscal a cargo del caso Penta, Manuel Guerra, se refirió al proceso luego del fallecimiento de Hugo Bravo. Entre otras cosas, descartó que el fallecimiento de unos de los imputados afecte el desarrollo de la investigación.

El abogado investigador sostuvo que existen muchas otras pruebas que respaldan el caso, como testigos de la Policía de Investigaciones y del Servicio de Impuestos Internos, quienes tienen pruebas suficientes para imputar al resto de los involucrados más allá de la ausencia de Hugo Bravo.

Además se refirió al reportaje de Radio BioBío en donde vinculan a la familia Piñera con la minera Dominga y dijo que podrían haber delitos que son de similar naturaleza, particularmente negociación incompatible o uso de información privilegiada. “Lo estudiaremos y veremos qué medidas tomar, particularmente de desarrollar una investigación de los hechos que vienen informados en este reportaje”, concluyó.