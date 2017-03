Caso Penta y la jugada de Golborne para eliminar por “secretaría” la querella del SII

Natalia Figueroa |Miércoles 1 de marzo 2017 18:54 hrs.

El ex ministro de Piñera busca derribar los argumentos que lo acusan de infracción a la Ley de Donaciones con un recurso de inconstitucionalidad ingresado al Tribunal Constitucional. Abogados querellantes en el caso, advierten que la acción no tiene los fundamentos suficientes como para ser acogido por el tribunal, por lo que no tendría que ser declarado admisible.