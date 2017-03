Trabajadores de Escondida no descartan extender huelga hasta 3 meses

Los trabajadores del sindicato n°1 de la minera de cobre más grande del mundo insisten en que no ha habido voluntad por parte de la compañía para flexibilizar los tres puntos más conflictivos de la negociación. Carlos Allendes, vocero de los trabajadores, señaló que hay intenciones de dialogar pero, en caso de que esto no ocurra, están preparados para enfrentar otro mes de movilización.

Siguen siendo tres los puntos que mantienen paralizados a los trabajadores de Minera Escondida. Así lo declaró Carlos Allendes, vocero del sindicato n°1 del yacimiento, tras reunirse con el diputado socialista Osvaldo Andrade.

La reunión, llevada a cabo en el ex Congreso Nacional, tuvo como objetivo poner al tanto sobre las piedras de tope que existen para abandonar la huelga legal que hace 26 días mantienen los trabajadores mineros. Según afirma el dirigente sindical, los tres puntos que se consideran intransables son “en primer lugar, los tiempos de descanso de los trabajadores, dentro y fuera del horario laboral. La empresa pretende usar esos descansos de los trabajadores para generar más utilidades y eso no lo permitiremos. Lo segundo tiene que ver con la base de lo que tenemos: la empresa intenta reducirnos un 14% de salario mensualmente, unos $150.000 por trabajador. El tercero es que intentan poner una cláusula que es discriminatoria, porque lo único que hace es que los futuros trabajadores no tengan beneficios en sus contratos”.

Allendes señaló que esos serían los únicos puntos que mantienen la negociación frenada, y que en bono de término de conflicto de $25 millones no ha sido tema ni lo será mientras la compañía no ceda en los puntos mencionados.

Sobre la reunión con el parlamentario, el vocero dijo que si bien Andrade no puede cumplir con la labor de mediador, sí manifestó su inquietud por entender el conflicto dadas las consecuencias económicas que este podría conllevar.

Las repercusiones para la economía son una preocupación tanto para la compañía como para el Estado y los trabajadores, sin embargo, Allendes insiste en que acá es la empresa la que arriesga más, ya que la disposición de los mineros sindicalizados es a no terminar pronto con la movilización: “Todos hablan del impacto del Imacec en febrero. Para nosotros es preocupante, pero es más preocupante si se mantiene, porque estamos preparados para 60 días e, incluso, para más, porque con el pago de la gratificación a los viejos les da tranquilidad como para estar un mes más. Acá la compañía está haciendo una apuesta muy grande, y la van a perder ellos. Ellos están apostando, en esta pasada de dos meses, más de mil millones de dólares en pérdidas”.

Incluso hasta por tres meses podrían extender la huelga los trabajadores de Escondida. El sindicato n°1 ha declarado que la compañía aún no ha establecido contacto para entablar una mesa de negociación, a pesar de que las declaraciones públicas han intentado hacer ver lo contrario. Este viernes se cumplen 30 días y aún no existe certeza sobre si la minera hará uso del reemplazo en huelga.