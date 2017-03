Frente Amplio despliega estrategia presidencial para recuperar confianza ciudadana

Sorpresa generó la decisión de la periodista Beatriz Sánchez de abandonar su espacio en radio la Clave para evaluar la propuesta de los diputados Gabriel Boric y Giorgio Jackson de competir por el sillón presidencial representando al Frente Amplio.

Si bien manifestó que no está 100% segura, su disposición a participar de las primarias ciudadanas del Frente Amplio fue bien recibida no sólo por Revolución Democrática y el Movimiento Autonomista, sino que por las distintas fuerzas políticas que componen el bloque.

Es así como Alberto Mayol, a través de su cuenta de Twitter expresó que “el Frente Amplio se fortalece hoy con el arribo de Beatriz Sánchez a las primarias”. Mientras que el posible candidato por la Izquierda Autónoma, el sociólogo Carlos Ruiz reconoció que la periodista y Mesina son dos nombres capaces de ayudar a superar los problemas de unidad e identidad del Frente.

En Revolución Democrática lo tienen claro. La apuesta es a reconstruir el vínculo de confianza con la ciudadanía, misión que Beatriz Sánchez encarnaría de buena forma. Para el presidente de RD, Sebastián Depolo, “lo que ella representa es lo que necesitamos hoy en política, que es reconstruir el vínculo de confianza en la política como un espacio de transformación, de diálogo, de construcción de comunidad y de diseño de proyecto colectivo”.

A juicio del dirigente de RD, todos estos valores encarnados por Beatriz Sánchez adquieren más relevancia, tomando en cuenta el escenario de crisis de confianza que vive el país.“Estamos frente a una crisis de confianza brutal en la política, entonces necesitamos que ciudadanos, no solamente militantes que sientan que hay que tomar la responsabilidad de asumir el futuro como algo que construimos entre todos. La gente se debe sentir parte de este llamado. El Frente Amplio no es solo una coalición de movimientos políticos en formación, es también una invitación a la ciudadanía a hacerse parte del debate público y de la construcción de una alternativa”.

Alternativa que sigue avanzando de cara a las elecciones de noviembre. Se espera que dentro de los próximos días se produzcan otros anuncios relativos a candidaturas presidenciales. Uno de ellos, es el del sociólogo y académico Alberto Mayol, quien sería proclamado oficialmente este sábado por el partido Nueva Democracia. También se espera que luego de la marcha de este domingo pudiera existir un pronunciamiento del vocero de la Coordinadora No+AFP, Luis Mesina.

En ese contexto, el diputado Gabriel Boric invitó a los otros posibles abanderados a tener unas primarias fraternas y un debate que permita nutrir al Frente Amplio. “Esperamos tener un debate totalmente fraterno con Alberto, con Beatriz, ojalá se sume Luis Mesina, porque queremos tener una primaria potente que se dé en un marco de fraternidad, sin zancadillas, sino debatiendo el proyecto que queremos entregarle a Chile en su conjunto”.

Para el analista político y académico de la Universidad de Chile, Alejandro Olivares, la candidatura de Beatriz Sánchez le da un dinamismo interesante al grupo de partidos porque “permite ordenar el montón de nombres que estaba circulando que incluía muchos académicos y personas que no eran necesariamente conocidas a nivel popular”

Además, el experto advirtió que con la irrupción de la comunicadora en el escenario presidencial se podría generar una fuga de votantes desde el sector que apoya al candidato del Partido Radical, Alejandro Guillier. “Tiene algunos rasgos muy parecidos a quien es su amigo, Alejandro Guillier. Esto hace que la candidatura del abanderado radical tenga algunas tensiones. Tienen que diferenciarse de alguna forma para que no sean muy parecidos en temas, en contenidos; (la idea) es que no digan ´da lo mismo votar por Sánchez que votar por Guillier´ y que esto termine beneficiando a Sánchez, que pareciera ser que no tiene los vicios del sistema político”

Para Olivares “al tener una candidatura que se parece mucho a la de él (Guillier), provoca cierta duda en personas más de izquierda, un poco más molestas con la política más tradicional” con lo que podría disminuir el caudal electoral del senador.

El analista precisó que “se trata de organizaciones que recién están empezando su desarrollo, un camino que en política es largo”. Por esta razón, a su juicio “sus posibilidades siempre son menores que los que ya tienen la capacidad instalada”.