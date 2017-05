Carlos Montes acusa “error histórico” en falta de candidato del PS

El senador del PS fue enfático en señalar que es muy difícil lograr una lista parlamentaria de consenso con la DC, no obstante hizo un llamado a trabajar por recomponer la relación al interior de la Nueva Mayoría. Además, reiteró sus críticas a la decisión de su partido de no llevar candidato presidencial propio, al mismo tiempo que planteó la necesidad de generar instancias de diálogo con el Frente Amplio de cara a las elecciones de noviembre.

En conversación con el programa Política en vivo de nuestra emisora, el senador del PS Carlos Montes se refirió a los errores, a su juicio, cometidos por la Nueva Mayoría, sumado a la fuerte reacción de la derecha hacia las reformas impulsadas y a la poca conciencia de algunos personeros y partidos del oficialismo sobre la misión del gobierno de la Presidenta Bachelet.

Todas estas situaciones se han expresado en el desentendimiento entre el centro y la izquierda reflejado en la división entre la Democracia Cristiana y el resto de los partidos del conglomerado de gobierno. Ante este escenario, el senador por Santiago Oriente plantea la necesidad de reconstruir esta alianza de cara al futuro.

Montes sostuvo además que parte de la distancia que se ha generado entre la ciudadanía y la política se explica en la brecha que se ha verificado entre la misma política y el ejercicio del poder, ya que, a su juicio, las personas ven que no es en esta actividad en donde se toman efectivamente las decisiones, sino en instancias como las grandes empresas o los organismos supraestatales.

“Las estructuras políticas tienen menos deliberación, menos discusión sobre alternativas hacia el futuro, menos poder para tomar decisiones y la ciudadanía entrega su soberanía más parcialmente porque ve que aquí no se están decidiendo cuestiones porque se están decidiendo en otros lados. El presupuesto nacional de este año en Chile el elemento determinante no es el debate parlamentario, es lo que dicen las clasificadoras de riesgo porque de eso va a depender las tasas de interés. Aquí cualquier política que discutimos se viene encima la OCDE que dice tal cosa. Políticas que en sus países de origen, muchas veces, no han resultado, y que aquí es como ley”.

Frente a la decisión de su partido de apoyar la candidatura presidencial de Alejandro Guillier, Montes reconoció que, así como la opción del senador por Antofagasta, ninguno de los abanderados de la Nueva Mayoría, como es el caso también de la senadora Carolina Goic, ha generado el entusiasmo que sí produjo Michelle Bachelet en 2013.

Si bien, Carlos Montes cree que la candidatura de Guillier pueda ir adquiriendo “densidad” programática con el correr del tiempo, así como la capacidad de reconstruir los lazos al interior de la Nueva Mayoría, reiteró que le resulta “incomprensible” que el PS no haya tenido candidato presidencial propio, opción que representaba, desde su punto de vista, la candidatura de Ricardo Lagos.

“A mí me resulta incomprensible, porque teniendo una muy buena figura, en fin, no quiere darle más vueltas, pero creo que ha habido un error histórico que va a pesarle por mucho tiempo al Partido Socialista, pero ahora estamos en esto y tenemos que apuntalar, porque incluso si hubiese estado Guillier y Lagos de candidatos en las primarias, lo más probable es que la DC hubiera apoyado a Lagos y ahí la ciudadanía definía quién era el candidato, y si ganaba Guillier lo iba a hacer con una tremenda fuerza por detrás, y si ganaba Lagos, era Lagos con todos. Pero bueno, aquí hubo una decisión de la cual habrá que dar una explicación, tendrá que escribirse mucho por qué ocurrió”.

El senador socialista asumió que es muy difícil generar una lista parlamentaria en conjunto con la DC, considerando que la Falange decidió ir a primera vuelta directamente con su candidata, no obstante emplazó a la Nueva Mayoría a realizar todos los esfuerzos aunque dejó en claro que la aprobación de la elección de intendentes no puede ser la condición para este acercamiento.

“Yo lo veo muy difícil, creo que hay que hacer hasta último momento los esfuerzos para eso, sin embargo no creo que haya que aprobar a la carrera una ley regional para hacer viable eso, que algunos piensan que eligiendo quince gobernadores eso va a ser más fácil que se resuelva. El tema del gobierno interior es demasiado serio, demasiado complejo como para resolverlo sólo eligiendo intendentes, esto no es suficiente el problema es mucho mayor. Yo creo que es muy difícil que tengamos una lista única y yo creo que hay que pensar en cómo construir la unidad entre el centro y la izquierda, sabiendo que vamos a tener dos candidatos presidenciales y dos listas parlamentarias, pero en ese marco cómo somos capaces de generar un diálogo entre nuestros dos candidatos en el marco común que se tiene”

Finalmente, Carlos Montes señaló que “tiene que haber un diálogo con el Frente Amplio” de cara a un eventual futuro gobierno, ya que hay elementos comunes, a su juicio, entre la Nueva Mayoría y la emergente coalición de izquierda: “Sin mayoría no se mejora un país”, concluyó el parlamentario.