Presentan acusación contra seis procesados por muerte de Eduardo Frei Montalva

Desde la familia del fallecido ex gobernante calificaron este anuncio como “un paso trascendental para construir la verdad y la justicia en nuestro país".

El ministro en visita Alejandro Madrid, decidió acusar a los seis implicados en el presunto asesinato del ex presidente Eduardo Frei Montalva ocurrido el 20 de enero de 1982.

Fue la presidenta de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, quien confirmó esta información, enfatizando que “aquí está la evidencia” del asesinato del gobernante (…) “este es un muy paso significativo en la línea de hacer justicia, de conocer la verdad y de mirar también los horrores que se vivieron en nuestro país y que llevaron al asesinato de un Presidente de la República”.

Luego de visitar el Museo de la Memoria, la candidata presidencial afirmó haber conversado vía telefónica con el abogado Luciano Fouillioux, quien le señaló que el magistrado, quien ya cerró la indagatoria, considera que hay antecedentes suficientes para inculpar a los procesados.

Sobre esta información se refirieron los hijos del fallecido ex mandatario. La ex senadora DC Carmen Frei expresó: “Uno siempre tiene la esperanza de pensar que mi papá murió tranquilo, en paz, pero no fue así y duele mucho saber todo lo que sufrió y todos los vejámenes que sufrió su cuerpo, que ni siquiera eso lo respetaron.

Además, agregó que “hoy el juez ha confirmado lo que siempre pensamos, que al principio eran dudas, dudas muy razonables, pero hoy es la certeza de que mi padre, el ex Presidente Eduardo Frei Montalva, fue asesinado”.

Mientras, el ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle reiteró que en este caso hubo “una operación bajo la orden de Augusto Pinochet. Lograron esconder todos los detalles de una operación macabra y bien hecha”. Asimismo enfatizó que “nunca en la historia de Chile se había visto una cosa similar, nunca en la historia de Chile un Presidente había sido asesinado”, aseguró.

Por el magnicidio de Frei Montalva se encuentran procesados desde 2009 el médico Patricio Silva y el chofer de la familia Frei e informante de la Central Nacional de Inteligencia, Luis Becerra, además del ex agente de la DINA Raúl Lillo, todos ellos en calidad de autores.

Mientras que en calidad de cómplices se encuentra el médico Pedro Valdivia y como encubridores los patólogos Helman Rosenberg y Sergio González.

El ex Mandatario murió el 22 de enero de 1982 en la Clínica Santa María, luego de ser operado por una hernia de hiato. Sin embargo, desde un comienzo su familia insistió en la tesis del envenenamiento por agentes de la dictadura cívico-militar.