Economista califica como “una burla” top ten de Chile en sistemas previsionales

Como una burla calificó el economista de la Coordinadora No más AFP, Patricio Guzmán, el ranking del Índice Global de Pensiones Melbourne 2017, de la consultora Mercer, que ubica al sistema previsional chileno en el décimo lugar entre 30 naciones.

Ya en 2016 este listado había ubicado a Chile en el noveno lugar, sitial del que retrocedió un puesto por el ingreso de Noruega al ranking, pero de todas maneras logró mantenerse en el top ten.

Para Patricio Guzmán esta estadística está claramente disociada de la realidad previsional chilena, considerando que el promedio de las pensiones que se entregan no llega a los 130 mil pesos, por lo que no tiene sentido de realidad el ranking confeccionado por la consultora transnacional en recursos humanos.

“La mediana es decir cuánto recibe la mitad de la gente, es bastante miserable, no llega a los 130 mil pesos por mes. Por supuesto, es un país muy desigual el nuestro en materia de pensiones, unos poquitos elegidos tienen la suerte de poder tener pensiones de 200, 600 y 700 mil pesos, pero no es lo habitual, entonces decir que estamos entre los mejores países del mundo es una soberana burla”.

Además, la consultora Mercer entregó cuatro recomendaciones a Chile para mejorar el sistema de pensiones: elevar la tasa de cotización, subir el nivel de ahorro de los hogares, elevar la edad de jubilación de hombres y mujeres, y continuar revisando la pensión mínima que se otorga a los más pobres ya jubilados.

El economista de No más AFP refutó estas recomendaciones señalando que aplicar algunas de ellas es imposible dado los magros salarios que, en promedio, se les paga a los trabajadores en Chile. Por lo mismo, tampoco es solución aumentar la edad de retiro.

“Aumentar el ahorro de los hogares también es una burla, porque tiene que ver con los bajos ingresos. La gente no es que no ahorre porque no quiere, generalmente es porque no puede. Más bien, la gente se endeuda más de lo que ahorra, y después con la estructura laboral que tenemos en Chile, si aumentamos la edad de retiro, probablemente lo que vamos a tener es ningún resultado positivo porque la edad de retiro ya se acerca a los 70 años, la efectiva. La gente como no se puede jubilar con pensiones tan miserables, se mantiene trabajando todo lo que pueda. No es la solución”.

Finalmente, Patricio Guzmán reiteró que los sistemas previsionales que entregan las mejores pensiones, su estructura está basados en el reparto y la solidaridad, independiente que las personas de mayor poder adquisitivo pueden tener parte de sus ahorros en cuentas individuales.