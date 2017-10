Demandan ante Tribunales nulidad de fusión entre AFP Cuprum y Argentum

El diputado de la Democracia Cristiana, Fuad Chahin, presentó este miércoles en la Corte de Apelaciones de Santiago una demanda de nulidad de derecho público en contra de la Superintendencia de Pensiones que busca deshacer la fusión entre AFP Cuprum y Argentum.

Tres años han pasado desde que el grupo estadounidense de inversiones Principal consiguiera la venia de las autoridades competentes que generó una polémica por el beneficio tributario de casi 80 mil millones de pesos que obtuvo la firma por la operación.

Fuad Chahin, quien presidió la comisión investigadora del caso en la Cámara Baja, manifestó su confianza de que las pruebas presentadas sustentan la ilegalidad de la fusión.

“Luego de tener dos dictámenes de la Contraloría General de la República, le pedimos al superintendente actual que anulara estas operaciones, las invalidara, por lo tanto, nos vimos en la necesidad de recurrir a los tribunales de justicia para que estos anulen estas operaciones con el objeto de que retrotraigan todos los efectos de esta fusión hasta antes de su materialización”, aseveró.

El parlamentario agregó que hubo mala fe de Principal, pues indicó, sabían que el objetivo con la fusión de las AFP era obtener el “good will” (beneficio tributario) de 80 mil millones de pesos, relacionado al alto precio que pagó por Cuprum al grupo Penta en 2013.

Chahin precisó que la fecha, es otro argumento para pedir la nulidad de la operación, ya que según la demanda, los actos administrativos no son retroactivos pero que sin embargo, la entonces superintendenta de pensiones, Tamara Agnic aprobó la fusión de ambas AFP el dos de enero de 2015 indicando que tendría efectos desde el 1 de enero.

Además de varias acciones judiciales interpuestas contra el negocio, se cuentan dictámenes de Contraloría en contra de la decisión de la ex superintendenta, la discusión entre Agnic con la ex ministra Ximena Rincón y las reuniones privadas del ex titular de Hacienda, Rodrigo Valdés, con altos ejecutivos de Principal en Estado Unidos, de las que el ex secretario de Estado se negó a comunicar, amparándose según él, en la ley de lobby, que no obliga a informar.

En este sentido, la ex ministra del Trabajo, Ximena Rincón, insistió en su posición respecto a que Argentum no existe en la práctica, reafirmó que nunca se debió haber autorizado el negocio impulsado por la aseguradora estadounidense.

“Se lo hice saber, lo conversé con quien tenía que contarlo y manifesté mi opinión por escrito, creo que es cosa de revisar la ley para poder darse cuenta de que no existía tal empresa, que se creó para la fusión, para el beneficio tributario, que de otra manera era imposible llevar a cabo, y por lo tanto no debió nunca autorizarse”, argumentó.

Desde la Coordinadora No más AFP, manifestaron sus dudas respecto a las verdaderas intenciones de la presentación del escrito. El propio vocero de la organziación, Luis Mesina no descartó oportunismo electoral por parte del ahora candidato a senador Fuad Chahin.

“No existe confianza en las acciones que presentan algunos congresistas, por qué no lo hicieron antes, cuando nosotros hicimos una campaña el año pasado para sacar a la gente de Provida y Cuprum, entonces me parece extraño los fundamentos, en ese entonces no escuchamos ninguna opinión fortaleciendo, simpatizando con el acto concreto, parece extraño para el movimiento que a semanas de las elecciones se reactive, justo ahora, la demanda contra Provida y Cuprum”, subrayó.

Destacar que la fusión AFP Cuprum Argentum, fue validada por la entonces superintendenta de Pensiones, Tamara Agnic, la que finalizó dejando su puesto a comienzos de 2016, presionada por su rol en el caso.