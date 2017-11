Crece presión por salida de Jaime Campos y titular de Justicia busca salvarse

Nuevamente el ministro de Justicia, Jaime Campos puso en duda el cierre del penal Punta Peuco como lo habría comprometido la presidenta Michelle Bachelet durante un encuentro privado con Carmen Gloria Quintana, víctima del “Caso Quemados”.

Declaraciones que generaron fuertes críticas de parlamentarios oficialistas y agrupaciones de víctimas de la dictadura. Sin embargo, el secretario de Estado volvió a insistir este jueves que “Hasta el día de hoy no hay ninguna resolución” en relación a ese tema.

Desde la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos junto a otros actores vinculados a los derechos humanos pidieron la renuncia del secretario de Estado. En una actividad en el frontis del Palacio de La Moneda, Lorena Pizarro, presidenta de la organización, reiteró que las últimas declaraciones de Campos son una “vergüenza inaceptable”.

En esta misma línea, Verónica De Negri, madre de Rodrigo Rojas -quién fue víctima del Caso Quemados-, agregó que las palabras del ministro son “irresponsables”. Asimismo, aseguró que la mandataria también adquirió un compromiso con ella en relación al cuestionado recinto penitenciario.

“Yo me he reunido aquí en la Moneda con la Presidenta y hablamos del tema de Punta Peuco y ella me prometió, me dijo que estaba todo listo, sólo estaba esperando un detalle para cerra Punta peuco y que incluso sabía todo su personal cuándo se iba a a cerrar”

Luego de que un grupo de legisladores le solicitaran su renuncia, Campos enfatizó que “los ministros dependen de la Presidenta de la República, no de los parlamentarios”. Posteriormente a través de una carta a la presidenta de la AFDD, Lolrena Pizarro, intentó explicar sus dichos

“Si bien es una materia de gran interés y preocupación en este Ministerio, a la fecha el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet no ha adoptado ninguna resolución en torno al cierre del Penal de Punta Peuco. Como Uds. bien saben, el Poder Ejecutivo actúa a través de los actos administrativos que ejecuta y, hasta este momento, no conozco ninguno que dé cuenta de lo anteriormente dicho. Luego, salvo que me compelan a faltar a la verdad, no puedo dar como ciertos hechos que no han ocurrido y menos aún determinar términos que no se han fijado”, señaló.

En tanto, Carmen Gloria Quintana, la sobreviviente del caso Quemados, respondió duramente al ministro de Justicia, a quien acusó de estar del lado de los torturadores. ¿Dónde estuvo para defender los Derechos Humanos durante la Dictadura?, preguntó en esta carta pública.

Cabe recordar que esta no es la primera polémica que enfrenta el titular de Justicia con víctimas de violaciones a los derechos humanos. La autoridad también se ha manifestado partidario de otorgar beneficios carcelarios a criminales de lesa humanidad, dependiendo de su estado de salud.