Japoneses Toe agotan entradas y suman segundo concierto en Santiago

El grupo japonés Toe anunció una segunda presentación en Santiago, luego de agotar las entradas para la función que habían programado para el próximo lunes 29 de enero en el Teatro Nescafé de las Artes.

La banda se presentará también el martes 30 de enero. En ambas jornadas, la apertura estará a cargo del grupo chileno Tortuganónima.

Toe fue fundado en 2000 por cuatro músicos de Tokio: los guitarristas Mino Takaaki y Yamazaki Hirokazu, el bajista Yamane Satoshi y el baterista Kashikura Takashi.

Además de EPs, discos de remezclas y producciones audiovisuales, han editado los discos de larga duración The book about my idle plot on a vague anxiety (2005), For long tomorrow (2009) y Hear you (2015).

Las entradas para el segundo concierto tienen valores entre 22 y 44 mil pesos y se encuentran disponibles en boleterías del Teatro Nescafé de las Artes (sin recargo), en tiendas Hites, The Knife (Eurocentro) y Kmuzzik y en el sistema Ticketek.

