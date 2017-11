Carabinero que baleó por la espalda a joven mapuche no se presenta a formalización

Para el 12 de diciembre fue reprogramada la audiencia de formalización contra el carabinero que disparó a Brandon Hernández Huentecol, luego que el policía no se presentara al Tribunal por no ser notificado correctamente. Ada Huentecol, madre del joven, lamentó que el carabinero siguiera en ejercicio y responsabilizó a la Fiscalía por el retraso del proceso.

Este miércoles a las 10 de la mañana debía ser formalizado el sargento segundo Cristian Rivera Silva, quien el 18 de diciembre del año pasado disparó por la espalda a Brandon Hernández Huentecol, que en ese momento tenía 17 años.

Sin embargo, el imputado no se presentó y finalmente la audiencia fue reprogramada para el 12 de diciembre. Desde la Fiscalía regional de La Araucanía explicaron que el Tribunal no notificó al carabinero porque no se encontraba en el domicilio que ellos informaron, pero que durante la audiencia se entregó su dirección laboral.

El fiscal Nelson Moreno, de la recién creada Unidad Regional de Derechos Humanos del Ministerio Público, indicó que si Cristian Rivera es notificado y no se presenta, el Tribunal podrá despachar una orden de detención para que comparezca.

“En cuanto a los delitos por los cuales el imputado será formalizado estos corresponden apremios ilegítimos, tratos crueles, inhumanos o degradantes y un cuasi delito de lesiones graves, ambos cometidos en contra del menor de edad. En virtud de esto el imputado arriesga una pena de hasta diez años de presidio”, sostuvo.

En enero de este año el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella contra Carabineros. Sobre este caso, el jefe regional del organismo en La Araucanía, Federico Aguirre, manifestó que esta audiencia era fundamental para garantizar el derecho a acceder a la justicia a Brandon Hernández y su familia.

“El Instituto Nacional de Derechos Humanos interpuso una querella criminal por el delito de homicidio frustrado, como consecuencia de las lesiones gravísimas de las que fue víctima Brandon Hernández Huentecol. En ese sentido, la audiencia de hoy era un paso procesal muy importante”, expresó.

Aguirre agregó que Carabineros debe contribuir en esclarecer este hecho y generar medidas que garanticen que casos como este no se repitan y no queden en la impunidad. A su juicio, lo deseable es que se suspenda de sus funciones a Rivera a la espera del resultado de la investigación, lo que hasta la fecha no ha ocurrido.

De hecho, uno de los aspectos que más lamenta la madre de Brandon, Ada Huentecol, es que el carabinero siga cumpliendo funciones en la institución. De acuerdo a lo indicado por la Fiscalía Rivera estaría ejerciendo en una comisaría en Los Ángeles.

Respecto del cambio de fecha de la audiencia de formalización, responsabilizó a la Fiscalía. “Da rabia que esta institución retrase el proceso. Ellos tuvieron semanas para buscar a este carabinero y no lo pudieron lograr. Yo creo que ellos buscan que nos cansemos y dejemos de insistir en que este juicio avance”.

Los hechos ocurrieron hace casi un año en el sector de Curaco en la comuna de Collipulli. Según el relato del joven mapuche, Carabineros se encontraba realizando un procedimiento cerca de su casa cuando su hermano de 13 años fue reducido por un policía. Él corrió desde patio de su casa para ayudarlo, pero el sargento segundo Cristian Rivera lo empujó al suelo, le puso el pie encima y le disparó una bala de plomo y más de cien perdigones.

Brandon fue hospitalizado con peligro vital en la Clínica Alemana de Temuco, donde estuvo más de 45 días y fue operado 16 veces. Luego de recibir una terapia volvió a caminar, pero aún siente molestias por los 30 perdigones que quedaron en su cuerpo.