De cabaret y cuento: BANCH reestrena obra sobre “Alicia en el país de las maravillas”

Hace tres años, el Ballet Nacional Chileno (BANCH) estrenó Alicia, pieza inspirada en el conocido cuento de Lewis Carroll, Alicia en el país de las maravillas. Sin embargo, a tres años de esa presentación, el montaje vuelve a los escenarios. Esta vez, con una propuesta renovada y con un nuevo elenco.

“Esta es la primera vez que estoy remontando una obra mía, entonces fue algo muy entretenido e interesante de hacer. Me di cuenta de que habían muchas cosas que no me gustaban”, comenta Mathieu Guilhaumon, coreógrafo de la pieza y director de la compañía.

En este proceso, el bailarín debió repensar el montaje, de tal manera que se realizaron distintas modificaciones como el color de la puesta en escena, el ritmo del montaje y la duración de la obra. “Cambié unos momentos musicales para darle un poco más definido porque me parecía oscura y le colocamos mucho más brillo, más colores. Le dimos un toque de un poco más de cabaret en términos musicales. En la primera versión le faltaba algo como un poco más loco”, explica Guilhaumon.

Para el coreógrafo, la obra está dedicada a todo tipo de público. En esta línea, señala que “es súper importante que nosotros como adultos no olvidemos cómo sorprendernos con cosas sencillas”.

La obra se enmarca dentro del ciclo “Mujeres Protagonistas” que durante 2017 contempló presentaciones dedicadas a Violeta Parra y la escultora Camille Claudel.

Las entradas para Alicia están a la venta en la boletería del Teatro Universidad de Chile (Metro Baquedano) y por www.daleticket.cl, con un valor general de $8.000 y descuentos de hasta 40% para estudiantes, adultos mayores, y funcionarios de la Universidad de Chile.