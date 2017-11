Yasna Provoste: la gente quiere que la DC vuelva a su raíz más reformista

P. López y C. Medrano |Martes 28 de noviembre 2017 12:32 hrs.

En medio de la discusión respecto del futuro de la Democracia Cristiana, la diputada y recién electa senadora por Atacama, Yasna Provoste, reflexionó sobre el futuro de su partido y cuál es el camino que deben tomar para salir de la crisis. En ese sentido, la parlamentaria ubicada dentro de la “disidencia” sostuvo que es fundamental que la DC “vuelva a sus raíces” ubicándose nuevamente como “promotora de importantes transformaciones”.

La también integrante del equipo estratégico de la candidatura presidencial de Alejandro Guillier se refirió a la organización política en torno a la Segunda Vuelta: “Hay dos opciones y nosotros creemos que la gente que votó por una opción distinta, como la de Beatriz Sánchez, sintoniza con estas ideas”.

En las últimas elecciones, la Democracia Cristiana obtuvo un 10 por ciento de apoyo en las parlamentarias, mientras que en presidencial se obtuvo la mitad. ¿Cómo se explica eso?

En nuestro análisis, yo creo que las candidaturas parlamentarias siempre reciben más apoyo porque tienen un nivel de cercanía mayor. Para nosotros fue una noche de luces y de sombras. De muchas luces por nuestros resultados y también de muchas sombras, con amigos que perdían sus candidaturas, por ir en este modelo de competir en una lista aparte y eso se vio reflejado en la elección presidencial. Nosotros tenemos que seguir avanzando y la DC tiene que ser parte de una construcción más colectiva, donde se vayan derrotando las desigualdades tan enquistadas en nuestra sociedad.

Se habló de deslealtades, que no hubo apoyo real a la candidatura de Carolina Goic.

Yo creo que fue todo lo contrario, nosotros estuvimos a disposición de poner nuestros nombres por una candidatura que iba bien cuesta arriba, sin embargo estuvimos disponibles para ser candidatos, a otros la candidata le pidió públicamente participar, nuestra candidata fue dos veces a la región y yo me preocupe personalmente de acompañarla, de armarle actividades, así que a nosotros no nos cabe ese comentario.

¿Dónde está el centro político? o ¿Cuál es el rol de la DC hoy en día?

A la luz de los resultados del 19 de noviembre, estoy convencida de que la ciudadanía quiere que volvamos a nuestras raíces, la DC siempre fue un partido que apoyaba importantes reformas. Hace poco celebramos el aniversario de la Reforma Agraria y lo que creo es que lo que uno espera es que la DC vuelva a sus raíces, siendo promotora de importantes transformaciones, tomando en cuenta que tenemos un escenario distinto, tenemos que reiterar cuáles son nuestros objetivos y ahora nuestro objetivo es ser parte de este triunfo de la Centro Izquierda del 17 de diciembre. Es importante que colaboremos en la campaña de Guillier y mostrando nuestras propias banderas en materia de educación. Esta pelea interna en nada ayuda. Nuestra candidatura en Atacama se basó en la unidad de la Centro Izquierda y estamos convencidos de que tenemos que ir generando una mayor cooperación y visualizando nuevos liderazgos, mostrando a una DC comprometida con las transformaciones.

Pero hay figuras al interior del partido que van en otra dirección.

Yo me quedo con los cientos y miles de militantes de base que están trabajando activamente por este país, me quedo con la inmensa mayoría de militantes que están en las juntas de vecinos, ayudándolos, trabajando con ellos en temas de vivienda, de seguridad, me quedo con esos militantes que ayer estaban alzando las banderas en apoyo de Guillier.

Mariana Aylwin dijo que no descartaría renunciar e incluso sostuvo que algunos militantes votarían por Sebastián Piñera

Yo insisto, me quedo con aquellos militantes de base que quieren profundizar los cambios, con aquellos que trabajaron incansablemente por cada uno de nuestros candidatos y con todos ellos que, a nuestra opinión, hacen una lectura correcta, porque están en la base, están en el barrio, no soy de las que cree que las reformas no tenían un apoyo ciudadano. Acá se votó por profundizar las reformas, se castigó a los conservadores, lo que viene de aquí en adelante es que podamos elegir entre el progreso que representa la candidatura de Guillier o el estancamiento que plantea el candidato de derecha y en esto los resultados revelan que hay una mayoría que respalda los cambios y que los contra reformistas son minoría.

¿Se trataría de sectores sobrerepresentados por los medios de comunicación?

En el día de ayer nuestra camarada presidenta Myriam Verdugo dijo que las declaraciones hay que hacerlas a través del partido y no en los medios de comunicación, nosotros apoyaremos eso y esperamos que el debate se haga en las estructuras que corresponden dentro de nuestro partido.

Alejandro Guillier y su candidatura

¿Qué le pareció la intervención de Alejandro Guillier?

Fue una gran intervención, porque nuestro candidato hizo un firme llamado a la unidad, a trabajar con mucha energía y a ser parte de estos cambios, de acoger los cambios que han impulsado los movimientos sociales y creo que en materia educacional fue altamente valorada la declaración donde dijo que se pondría fin al CAE: si en los años 80 se fue al rescate de los bancos, hoy iremos al rescate de las familias. Ha sido muy importante que se dijera que se condonará la deuda al 40 por ciento y que no se pagaría si el deudor no encuentra trabajo y que se extinguiría luego de que se pagaran 10 años. Los jóvenes me dicen que fue muy importante escuchar eso y que los actuales deudores morosos saldrían de Dicom. Que el candidato dijera que se acabara el actual sistema de AFP único, también es acoger las inquietudes de lo que han dicho los movimientos sociales y proponer un sistema alternativo donde la gente tenga la libertad de elegir dónde poner sus ahorros.

Luego del discurso de Guillier, de inmediato hubo reacciones de personas ligadas al Frente Amplio que señalaron que estas propuestas eran ambiguas. ¿Qué puede decir al respecto?

Nosotros estamos convencidos que todos aquellos que quieran seguir avanzando en un Chile más justo van a apoyar esta candidatura, es posible, pero necesitamos el apoyo de todos y para eso necesitamos el voto de todos aquellos que creen que se puede seguir avanzando en un Chile con más derechos y eso lo representa la candidatura de Alejandro Guillier. Hay dos opciones y nosotros creemos que la gente que votó por una opción distinta como la de Beatriz, sintonizan con estas ideas, que no se dé un paso atrás en materia de gratuidad, avanzar en la nueva constitución, pero necesitamos construir un itinerario distinto, con la participación de todos y en ese sentido se recogen las aspiraciones de un país que quiere seguir profundizando las reformas. Las candidaturas que fueron capaces de traducir eso tuvieron un amplio apoyo en las urnas.

¿Cuáles son los pasos diseñados en los días siguientes para conseguir que Alejandro Guillier obtenga la presidencia?

Caminar mucho, escuchar, acoger y difundir cuál fue la propuesta de nuestro candidato que en el día de ayer se dio a conocer con mucha nitidez respecto de temas como salud, educación, nueva Constitución y en cada uno de ellos hay un modelo común, que es basado en la solidaridad. No podemos mirar para el lado cuando hay familias que lo están pasando mal y por eso nuestro candidato sostiene, por ejemplo, que hará una reforma integral a la atención primaria del sistema de salud. Creo que además todo lo que ha sido referido en materia de pensiones, en donde recogemos el legado muy importante de la Presidenta Michelle Bachelet de la Pensión Básica Solidaria, nuestro candidato se comprometió a aumentarla a un 80 por ciento de la población, creo que en materia de nueva Constitución, de probidad, de seguridad ciudadana, tenemos la obligación de tener un país mucho más transparente, sin abusos avalados por el Estado y por eso estamos tras una candidatura que representa aquello. Como lo ha dicho nuestro candidato, él será el presidente de la gente, en materia de delincuencia con un gran acuerdo nacional para enfrentar este problema. Vamos a hacer un gran esfuerzo para mostrar estos dos proyectos de sociedad que van a estar en la papeleta y estamos convencidos de que la gran mayoría de chilenos y chilenas nos apoyarán. Esperamos que la gente no abandone su domicilio cultural que es apoyar las transformaciones y que hoy representa Alejandro Guillier.