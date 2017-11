Revolución Democrática: “Guillier debe acoger las demandas del mundo social”

En la resolución del plebiscito por segunda vuelta, la dirigencia del partido explicitó la decisión de sus militantes: No conformarán gobierno, no participarán de la campaña del candidato oficialista y serán oposición, dejando la responsabilidad al candidato oficialista para que recoja propuestas como el fin de las AFP o la reducción de la dieta parlamentaria.

Revolución Democrática anunció resultados del plebiscito que buscaba sondear la posición de sus militantes para la segunda vuelta presidencial. En una conferencia de prensa, la directiva encabezada por Rodrigo Echecopar confirmó que los votantes decidieron que es responsabilidad de Alejandro Guillier el conquistar a quienes el 19 de noviembre le entregaron respaldo al joven conglomerado de izquierda.

Con un 62 por ciento de los votos, la opción que ganó fue la B, que señalaba: “Aunque consideramos que es responsabilidad de la Nueva Mayoría convocar a quienes confiaron en el proyecto del Frente Amplio hacemos un llamado a que Alejandro Guillier recoja las demandas del mundo social como no más AFP, la baja de la dieta parlamentaria, entre otras, para así derrotar a la derecha”.

En el anuncio reiteraron que es necesario que Guillier tome las demandas del Frente Amplio. Así, señalaron que es fundamental que el candidato de Fuerza Mayora teja un puente: “Hacemos un llamado a recoger las demandas del movimiento social. Queremos que Alejandro Guillier le gane a la derecha, pero el único camino para hacerlo es escuchando a la gente”.

El partido hizo un llamado a votar, pero insistió que no están disponibles para conformar gobierno, tampoco para participar de la campaña de Alejandro Guillier: “Seremos oposición, una oposición constructiva, del lado social”.

La solución, explicaron, no es que los dirigentes políticos se reúnan con los representantes de RD o el Frente Amplio, sino más bien, convencer a la ciudadanía: “No seremos gobierno, trabajaremos para el 2022, no nos tienen que convencer con cargos, ese no es el camino, la única forma es que Guillier se ponga del lado de la gente”.

Reiteraron que el “domicilio político” era el Frente Amplio, por lo tanto, los resultados del plebiscito van a ser socializados con el resto de los integrantes del bloque para que, en conjunto, lleguen a una resolución de cara al balotaje presidencial.

“La nuestra es una posición que no da espacio a la ambigüedad. Queremos que Alejandro Guillier gane, pero su único camino es escuchando a la gente”, concluyeron.