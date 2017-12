Vicky Quevedo: En las instituciones públicas no aparece mirada de género

En la Sala Master de Radio Universidad de Chile, se llevó a cabo el conversatorio sobre los “Diálogos de Mujeres que se organizan y previenen”, investigación realizada por el programa Foro Ciudadano de nuestra emisora durante un periodo de casi un año en seis regiones del país, para indagar cómo el Estado enfrenta la violencia contra las mujeres y, específicamente, su prevención.

Algunas de las preguntas sobre las que se cimentó la investigación, apuntaban a investigar cómo es la situación pública en regiones en esta materia, qué programas de prevención existen, qué organizaciones trabajan en este tema y qué tipo de estrategias se usan y cómo han funcionado.

Vicky Quevedo, directora de Foro Ciudadano, hizo énfasis en las carencias que pudieron presenciar en las instituciones públicas en regiones, remarcando que “hay un Estado ciego y sordo que no se mete a fondo en las políticas públicas” para hacer frente a la violencia contra las mujeres.

“El desafío es gigantesco, sólo este año llevamos 62 mujeres asesinadas en razón de femicidio y la verdad es que el presupuesto que maneja Sernam, sobre todo en regiones, es bien menor, considerando ese desafío. Hay rotación de gente también y la impresión que tenemos, porque investigamos en las seremías del Ministerio de Vivienda, del Trabajo, de Educación, de Salud, es que no hay programas propios. En todas partes te dicen que la mirada de género cruza todo el accionar de gobierno, pero cuando uno entrevista a sus mujeres y hombres funcionarios de las respectivas instituciones públicas, no aparece esa mirada de género”.

Esta iniciativa, además, contó con una segunda etapa que consistió en la realización de un programa radial en los colegios de los territorios escogidos para llevar a cabo la investigación en el que fueron entrevistadas las mujeres más activas en la organización contra la violencia hacia las mujeres.

Gloria Maira, encargada del programa Derecho a Decidir de Fondo Alquimia, relevó los problemas que se evidencian en materia de prevención de la violencia contra la mujer, y que esta sea constante y sistemática por parte del Estado, y no sólo que se releve cada 25 de noviembre, cuando se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

“Trabajar en prevención es algo que el Estado no ha hecho. Ha hecho campañas, una vez al año, el Sernam siempre las hizo, pero hacer una campaña alrededor del 25 de noviembre no es, precisamente, trabajar en prevención de forma sostenida, sistemática, evaluando resultados, abriéndote a nuevas problemáticas que, de pronto, no estaban anteriormente, por ejemplo la violencia contra las niñas y las adolescentes que tienes a través de la web, a través de la internet. Eso, hace 20 años no era un tema, hoy lo es. Entonces, de qué manera tú trabajas en una prevención permanente, sistemática frente a distintos grupos de población. Y el Estado no lo ha hecho”.

Finalmente, Vicky Quevedo valoró que como medio de comunicación se pueda difundir esta información y así poder incidir en otros medios y poder aportar un grano de arena en el cambio cultural que significa integrar la mirada de género como forma de combatir la violencia contra las mujeres.