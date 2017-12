Orquesta Clásica Usach toca obras de Bach y Haendel en concierto de Navidad

La temporada 2017 de la Orquesta Clásica de la Universidad de Santiago (Usach) concluirá este miércoles con un concierto de Navidad, del que también participará el coro de la casa de estudios.

El programa contempla villancicos navideños, además de la Suite No. 2 en si menor para flauta y cuerdas, de Johann Sebastian Bach; y tres obras de Georg Friederich Handel: el Concerto grosso op.6 N°12 en si menor y dos de los Himnos de coronación, My heart is inditing y Zadok the Priest.

El concierto será dirigido por el titular de la Orquesta Clásica Usach, Nicolas Rauss, y contará con la participación del solista Diego Vieytes en flauta traversa.

Se realizará a las 19 horas de este miércoles 13 de diciembre en el Aula Magna Usach (Ecuador 3659, Estación Central) y la entrada es gratuita. Más información en este enlace.