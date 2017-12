Fakuta: “Me interesaba abordar personajes femeninos antagónicos”

Dice Fakuta que alguien le contó que durante mucho tiempo escuchó solo una de sus canciones, “Tormenta solar”. Pudo ser un año, quizás, atendiendo apenas a esa composición, antes de darse cuenta de que no solo estaba en un disco que incluía otras canciones, sino que le daba su título.

Tormenta solar (Quemasucabeza, 2014) es todavía el último disco de larga duración de la cantante, pero acaba de regresar en otro formato, quizás motivada por esa anécdota. Abrazándote/Perfecto desastre es un maxisingle de dos canciones, disponibles desde los primeros días de diciembre en plataformas digitales.

“Con muchos amigos músicos y gente que trabaja en estas plataformas hemos conversado estas cosas y te das cuenta que tienes que adaptarte a los formatos”, admite Pamela Sepúlveda, en conversación con Radio Universidad de Chile.

“Estoy contenta con este experimento de sacar dos canciones. Por una parte, es como mostrar de a poquito, pero también sirve para que se les preste la atención que creo que requieren. La gente ya no es tan buena para escuchar discos. En sistemas como Spotify o Youtube hacen playlists y eligen lo que les gusta. Yo dedico mucho tiempo a hacer cada canción y para mí es importante que se le dé un valor. Prefiero ir mostrando de a poco antes que sacar un disco y que quede guardado en una bolsa por mucho tiempo”, explica.

“Es como asumir que el pop se escucha más así, como canciones. Tormenta solar estaba hecho de pequeñas canciones que para mí eran suficientemente buenas, pero obviamente no todas llegaron a escucharse de la misma manera. Eso no me da lata, porque es como es, pero me quedaron las ganas de que algunas se hubieran escuchado más”, añade.

Abrazándote/Perfecto desastre tendrá su presentación oficial este jueves en Matucana 100, en un concierto cuya apertura estará a cargo de Niña Tormenta, que también acaba de estrenar su disco Loza.

Será también la oportunidad para escuchar en vivo lo que parece ser una nueva etapa para Fakuta. Luego de trabajar con la dupla de productores De Janeiros (Milton Mahan y Pablo Muñoz), esta vez prepara sola su nuevo disco: “Siempre pienso cuál va a ser el próximo aprendizaje y ahora no me hacía tanto sentido estar en un estudio. Cuando trabajé con los chiquillos puse mucha atención, tomé muchas notas y pensé que ahora podía hacerlo yo. También hay cosas que uno lee sobre gente como Grimes o Björk, son como las role models. Además, yo siempre escucho rap o R&B y tú sabes que esas cosas las producen en piezas y computadores más pencas que los de uno y logran hacerlas sonar muy bacán, entonces ¿de verdad necesitaba ir a un estudio? Esas cosas me llevaron a pensar que podría hacerlo yo, aparte de la economía de recursos, no solo de plata sino también de tiempo. Necesitaba sentirme segura de lo que estaba haciendo”, explica.

Pasaron tres años desde Tormenta solar. ¿Cuál es el origen de estas nuevas canciones?

Lo mismo me pasó con Al vuelo (2011): me conecto con unas emociones e ideas, saco un disco y me dedico a tocar, que es una experiencia mucho más extrovertida. Es como vaciar un jarro, te quedas vacío y tienes que volver a llenarte de experiencias para volver a hacerlo. Yo no le encuentro sentido a hacer porque sí y no tener nada nuevo que decir.

Estas canciones responden a un nuevo momento en que quizás me siento más grande. Las canciones más antiguas me sonaban más ingenuas, más de juventud, y estaba buscando hablar de cosas más maduras o de mi edad (risas). Ahora tenía ganas de hablar de amor en las canciones, cosa que siempre me da un poco de lata, aunque tenía mis canciones románticas por ahí. Quería hacerlo, pero de una manera más desencantada o tratando de desenmascarar esa concepción tan idealista del amor. De eso se trata este ejercicio.

Son canciones de amor, pero singulares: “Perfecto desastre” dice cosas como “estrellarme contra tu planeta y quemarlo todo por dentro y por fuera”.

Estas canciones son una mezcla de experiencias mías y de mis amigas y de cosas que he visto. Esa canción ya es la máxima locura. Creo que todos hemos tenido un enamoramiento tóxico de ese tipo, al menos yo lo he tenido (risas). Después uno se pregunta en qué estaba pensado, pero en el momento estás intoxicado de amor y podrías hacer cualquier cosa. Esa letra se trata de eso, cuando no hay una respuesta de la otra parte y puedes perder totalmente el horizonte. Es bien terrorífica.

También me interesaba eso de tomar un personaje, es como la mina cuática. Por ejemplo, piensa en hombres que tienen un hijo con una mina, se separan y ella enloquece un poco y le pinta el mono para siempre, hasta que el hijo tiene 30 años…

En la letra ocupas ese lugar.

Sí, creo que todas las historias siempre se cuentan desde la perspectiva del hombre, entonces digo: bueno, ese personaje existe, ¿cómo es esa perspectiva? Como mujer, a veces una está llena de emociones que te invaden y te hacen reaccionar de maneras no tan racionales ni tan normales ni tan buenas. A veces uno llega a hacer daño por esos amores. Me interesaba abordar esos personajes femeninos que son más antagónicos, pero existen.

De hecho, hay una parte de la letra que derechamente dice: “Ya sabes lo loca que estoy”.

Sí, en la otra canción (“Abrazándote”). Es como lo mismo, porque siempre está esa situación en que la mujer es la que está exagerando, entonces uno está acostumbrada a que cuando te desbordas, tú eres la loca. De hecho, con mis amigas siempre hablamos de eso, que somos las locas, las brujas. Como que ya lo asumimos y no es una ofensa.

Pero al asumirlo, tienes conciencia y hay un distanciamiento, ¿no?

Claro, al final se convierte en un real poder de bruja (risas). ¡Tengan miedo!

Abrazándote en vivo

Fakuta se presenta a las 20 horas de este jueves 14 en la Sala Patricio Bunster de Matucana 100. Las entradas tienen un valor de $3.000 y también toca Niña Tormenta. Más información acá.