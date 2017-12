Javier Rebolledo: “Es fundamental para todas las generaciones aprender de derechos humanos”

En conversación con el programa Libres e Iguales de nuestra emisora, Javier Rebolledo relató cómo ha desarrollado su carrera como periodista de investigación en el área de derechos humanos, primero preocupado de temas relacionados con la infancia vulnerada para derivar hacia la investigación sobre aspectos desconocidos de la Dictadura.

En este sentido, Rebolledo recordó cómo en 2007 tuvo acceso al testimonio de Jorgelino Vergara, alias “El Mocito”, que resultó clave para revelar la existencia de cuartel de exterminio Simón Bolívar de la DINA, y que sería la base del primer libro de su “Trilogía de los Cuervos”, titulado “La Danza de los Cuervos”.

Rebolledo describió a Jorgelino Vergara como un personaje, en el fondo, muy violento, ya que si bien reconocía que había estado presente en momentos que se cometieron atrocidades en contra de opositores políticos, finalmente lograba moldear a su conveniencia esas situaciones sin entrar a rechazarlas de plano.

“Uno de sus pensamientos era ‘yo participé de todas estas cosas y fue horroroso’, y hasta ahí tú lo entendías como una víctima. Y después te decía ‘más encima me echaron y me dejaron sin nada’. Entonces cómo, usted debería haber sentido alegre de que lo echaran y de que no le hablaran nunca más para no tener que vivir con estos fantasmas. ‘No, pero es que yo ya había hecho como acá el servicio militar, entonces yo me merecía una retribución por todo eso, y no me la dieron y a mí me habría gustado seguir en el Ejército’. Entonces para usted no es tan importante las violaciones a los DDHH”.

Sobre su última obra titulada “Camaleón: Doble vida de un agente comunista”, que aborda la visa de Mariano Jara, empresario de renombre en la farándula criolla en los años 70 y 80 que se rodeaba de la élite social y política de la Dictadura, y al mismo tiempo formaba parte del aparato militar del Partido Comunista.

Así como con el caso de “El Mocito”, también hay muchos Jorgelino Vergara en Chile, Rebolledo señala que también hay otros “camaleones” y que salieron a la luz mientras reporteaba la historia de Mariano Jara, y que adelantó, serán materia de una nueva obra que realizará en el futuro.

“Mariano se formó a sí mismo, nunca tuvo una formación de agente propiamente tal que lo hayan mandado a la Unión Soviética. Hay gallos que sí mandaron a la Unión Soviética que también se cuenta en el libro. Hay tipos que metieron en la Escuela de Teología de la Universidad Católica, que se graduaron de teólogos y hoy día ejercen. Hay tipos que metieron en la Policía de Investigaciones el año 69, 70 o 71 y que terminaron el año 98 como jefe de la Brigada de Homicidios y que resolvió el caso de Tucapel Jiménez. Hay un gallo que fue principal asesor del Banco de Cruzat y que después fue el principal asesor del ministro de Hacienda comunista en plena Dictadura. Eso es materia de otro libro que voy a hacer”.

Javier Rebolledo comentó que van a postular a los fondos tanto del Consejo Nacional de Televisión como a los de canales de internet para concretar una serie con la historia del “Camaleón” y ver si es posible llevar a la pantalla esta historia.

Finalmente, el periodista fue enfático en señalar que es necesario que tantos las nuevas generaciones como las antiguas, se interioricen en materia de derechos humanos para así evitar que, nuevamente, situaciones de violaciones a las derechos fundamentales se repitan, algo que –advirtió- puede estar “a la vuelta de la esquina”.

“Creo que es fundamental para todas las generaciones, para las nuevas, para las antiguas, para las que se quieran reconciliar con su historia, para las que quieren saber, para los que quieren cambiar, para los que quieren aprender, para todos. Derechos humanos, memoria o identidad si tú quieres, es finalmente un aprendizaje constante que está siempre en movimiento y es bueno no olvidar estas cuestiones, justamente porque pasan y están a la vuelta de la esquina”.