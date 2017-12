Estimado Sr. Director,

¿Es verdad que todos, o la gran mayoría de los chilenos pertenecen a la CLASE MEDIA? Quiero compartir esta anómala conclusión.

Cuando uno conversa con diversas personas, en sus diversos empleos y diario vivir, me dicen, casi con insistencia y demuestran una clara molestia cuando cuestionó dicha opinión. ¿Cómo es posible que cuando más de la mitad de los salariados tienen un ingreso inferior a los $280 mil pesos, la gran mayoría se auto defina como parte de la “clase media? Es bueno ver los análisis de la Fundación Sol para tratar de entender que es un engaño para minimizar a los pobres haciendo que “todos se sientan de clase media”. Recientemente una señora, que sirve la gasolina en una bombardea SHELL (cadena nacional que es propiedad del multimillonario Luksic, y recibe el salario mínimo me decía que ella era de clase media… Como ella he escuchado ideas similares cuando la evidencia es que viven de manera muy pobre. Observé que a la misma persona le dijo su coordinador en la bencinera “que no trabajara al día siguiente pero que hiciera dos turnos en el fin de semana”. A mi pregunta del nivel de su salario indicó que era bajo (el mínimo: en el 2016 el aumento mensual fue de $6000 pesos!

Pienso que debemos desmistificar la idea de que la mayoría de los trabajadores – prácticamente todos- pertenecen a la clase media, por el simple hecho de que en su grupo familiar (y bajo el mismo techo) tienen dos o más salarios mínimo. La pobreza en la que están es real porque solo, a nivel personal, cada uno solo consigue sus miserias. Es como pretender que “Chile se desarrolla” por el simple hecho de decir que el Producto Bruto Interno que incluye a todas las grandes fortunas, incluso antes de que huyan las enormes cifras de los impuestos evadidos. Es decir, incorporar ese 0,1% que controla más de un tercio de los ingresos Nacionales no puede determinar que ese “PBI” es índice de desarrollo real. Eso significa también validar que esos dos o tres salarios que viven bajo el mismo techo también tiene 2,1 a 2,5 personas durmiendo por cuarto… Con esta mediaclasemizacion de los chilenos se pretende decirles que “ya estamos bien”. Una forma de alienación, por cierto y que trata de manipular la opinión en estas elecciones en las que más del 50% de la población no cree en ellas.

Cordialmente, José Venturelli B, pediatra