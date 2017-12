Hay amores que matan… y uniones también.

La gente prefirió la alternativa del trabajo e inversión a la alternativa de la gratuidad, bonos y beneficios sociales. Esa es la lectura final del resultado de las elecciones en las que triunfó Sebastián Piñera, lo demás es música.

La preferencia por Sebastián Piñera nos habla del cambio de la sociedad chilena y el triunfo del modelo neoliberal que se ha inculcado en lo más profundo de la gente respondiendo con su preferencia a la promesa de estabilidad laboral y a una sociedad de consumo contra la promesa de profundizar las reformas y equidad sociales.

Si la sociedad se construye con símbolos; han sido precisamente aquellos presentes en los discursos, la praxis y el ejemplo cotidiano que entregaron los propios dirigentes del oficialismo al permearse con su supuesto enemigo ideológico. Ha sido el sistemático quiebre de la izquierda y centro izquierda con su electorado, ha sido la corrupción y la incoherencia política, han sido los casos de sobornos en la pesca industrial, congresistas con contrato vigentes en mineras, SQM, Johnson, CAVAL y tantos otros hechos en que el fin es el dinero, el poder y el éxito a toda costa y a pérdida del patrimonio de la credibilidad.

Para que elegir una copia si tenemos al original, parece haber sido el razonamiento del electorado que le dio el triunfo a Piñera, si lo que votaron fue el modelo neo liberal original al modelo reconstruido por el oficialismo en una versión híbrida y cínica.

Que la NM siga buscando culpables por su derrota, que siga sacando cálculos de cuantos de los electores de Carolina Goic, de Beatriz Sánchez, de Marco Enriquez-Ominami votaron por Piñera, o que el candidato es el culpable…en fin. No hay explicación que se sustente sin el precedente histórico del cambio de visión de nuestra sociedad que se ha forjado gracias a la administración magistral que ha hecho la izquierda del modelo de la derecha.

Qué vergüenza!

De tal forma que la NM ha llegado a su fin y su ceremonia de despedida será el once de marzo en el Congreso. No hay más, salvo esas ideas estrambóticas en que se pretende crear un nuevo referente “más amplio”, incorporando a la empequeñecida DC y al FA, en una mezcla imposible en la que el gran perdedor seria obviamente el Frente Amplio, ya que su “militancia voluntaria” no obedece órdenes y no necesita de los partidos para desarrollar sus individualidades. El FA es una coalición compuesta por gente contestataria, autónoma, voluntariosa e independiente de las voces de los sesenteros dirigentes de la NM y del añejo y corrupto stablishment partidario.

La alta sensibilidad de los frente amplistas hará que cualquier movimiento, alianza o acuerdo sea un factor de quiebre, no tanto en su propia interna partidaria, sino que en sus electores reales que están atentos a los movimientos de los jóvenes dirigentes a que se mantengan en estado de alerta ante las tentaciones del poder y las superestructuras. Cualquier giro podrá invalidar el poder real del FA y que dejaría muy contentos a los debilitados partidos de la Nueva Mayoría. La oferta hecha al FA de integrarse a un nuevo conglomerado, no es más que una trampa descomunal para su derrota por la vía no electoral.

La Nueva Mayoría o lo queda de ella, sabe que sin el Frente Amplio, cualquier camino seria una travesía por el desierto que haría desmembrar aún mas a sus líderes; porque crear un nuevo conglomerado sin el FA seria un fin aún mas rápido…

En una paráfrasis de la Oda al Aire de Pablo Neruda, le diría al Frente Amplio…“…déjate respirar, no te encadenes, no te fíes de nadie que venga en automóvil a examinarte, déjalos, ríete de ellos, vuélales el sombrero, no aceptes sus proposiciones, vamos juntos…ya vendrá un día en que libertaremos la luz y el agua, la tierra, el hombre, y todo para todos será, como tú eres”….más libre que los demás… “Por eso, ahora, cuidado! y ven” con nosotros,” nos queda mucho” por hacer “y cantar”….

Hay amores que matan… y uniones también.

@oaolave